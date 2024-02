Comprendre le positionnement de Sosh sur le marché

L’opérateur Sosh est une filiale de l’entreprise Orange. Apparu sur le marché des télécoms en 2011, cette offre sans engagement a le vent en poupe et séduit un public de plus en plus large.

L’opérateur occupe une place stratégique sur le segment des forfaits mobiles low-cost. La stratégie d’Orange avec Sosh a été de proposer aux consommateurs une offre alternative, sans obligation de souscrire à un engagement longue durée tout en bénéficiant du réseau 4G de l’opérateur historique.

Des offres attractives pour s’adapter à tous les besoins

Sosh propose une gamme de forfaits mobiles qui se décline en plusieurs options. Son petit prix est un atout considérable dans le choix d’une formule. De plus, ces offres sont modulables selon les besoins de chaque utilisateur. Elles sont toutes sans engagement, ce qui offre une grande flexibilité.

La gamme de forfaits proposée par Sosh comprend :

Un forfait 2 heures d’appels + SMS/MMS illimités

Un forfait appels + SMS/MMS illimités + 20Go de data

Un forfait appels + SMS/MMS illimités + 50Go de data

Un forfait appels + SMS/MMS illimités + 100Go de data

Du côté du service client

L’un des aspects que l’on peut critiquer chez les opérateurs low-cost est la qualité du service client. Pourtant, Sosh s’en sort plutôt bien dans ce domaine. En effet, l’opérateur met en place une assistance en ligne efficace et un forum communautaire permettant aux utilisateurs de s’entre aider.

La qualité du réseau

En choisissant Sosh, vous bénéficiez de l’excellente qualité du réseau Orange, régulièrement cité comme le meilleur de France. Que ce soit pour les appels, les SMS ou la data, la qualité de service est au rendez-vous.

Faire des économies avec Sosh

En comparaison avec les forfaits traditionnels, Sosh permet de réaliser de belles économies sur sa facture mobile. Le tarif mensuel des forfaits est en effet réduit, tout en conservant une offre de service qualitative. C’est l’opportunité d’accéder à un forfait mobile à moindre coût, sans pour autant lésiner sur la qualité.

Avec Sosh, pas de mauvaise surprise

L’offre sans engagement proposée par Sosh est une aubaine pour les consommateurs. En effet, vous avez la possibilité de résilier votre contrat à tout moment, sans frais supplémentaires. C’est donc une garantie de ne pas devoir payer des frais de résiliation exorbitants en cas de changement d’avis.

FAQ : Réponses à vos questions sur Sosh

Est-ce que Sosh propose des smartphones avec ses forfaits ?

Oui, l’opérateur offre une large gamme de smartphones que vous pouvez acheter avec ou sans forfait.

Quelle est la durée minimale d’engagement chez Sosh ?

Il n’y a pas de durée d’engagement minimale, les offres Sosh sont sans engagement. Vous pouvez donc résilier à tout moment.

Est-ce que Sosh utilise le même réseau que Orange ?

Oui, en choisissant Sosh, vous bénéficiez du réseau Orange, l’un des meilleurs de France.

Est-ce que Sosh a une bonne couverture réseau ?

Oui, le réseau Orange utilisé par Sosh est l’un des plus performants en France. Il assure une excellente couverture, en particulier pour la 4G.

Pour toutes ces raisons, la formule Sosh semble être une solution idéale pour ceux qui souhaitent faire des économies tout en bénéficiant d’un service de qualité, notamment grâce à la puissance du réseau Orange.