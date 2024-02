L’influence de la légende de Lagertha dans Viking

La série télévisée à succès, Vikings, a été fortement influencée par la légende de Lagertha, une guerrière scandinave du VIIIe siècle. Ce personnage féminin fort est présenté comme étant l’épouse de Ragnar Lothbrok, un célèbre viking légendaire. Bien que la série offre un regard intéressant sur le personnage, il convient de noter que l’édulcorée Lagertha de la télévision s’écarte sensiblement de ce que l’on sait du personnage historique.

Lagertha : la véritable histoire

La vraie Lagertha, comme beaucoup de personnages de la période viking, est entourée de mythes et d’incertitudes. Sa véritable histoire est pratiquement impossible à démêler du folklore scandinave. Certaines sources, comme le “Gesta Danorum”, un document historique du XIIe siècle rédigé par Saxo Grammaticus, la présentent comme une guerrière féroce et une héroïne.

Selon Saxo, Lagertha a été l’une des femmes que Ragnar a rencontrées après un raid dans la région qui est maintenant la Norvège. Impressionné par sa bravoure et son adresse au combat, Ragnar est tombé amoureux de Lagertha. Ils se sont mariés, ont eu deux filles et un fils, mais ont finalement divorcé. Après leur rupture, Lagertha s’est remariée et a eu d’autres enfants, mais elle est retournée au combat à maintes reprises pour aider son ex-mari.

Points de divergence entre la série et l’histoire réelle 1. Dans la série, Lagertha a un fils avec Ragnar. 2. Dans les sagas, Lagertha et Ragnar ont une fille ensemble. 3. Dans la série, Lagertha est la première épouse de Ragnar. 4. Dans le “Gesta Danorum”, elle apparait comme la deuxième femme de Ragnar.

La femme guerrière dans la société viking

Il est important de noter que l’idée d’une femme guerrière au sein de la société viking n’est pas une pure fantaisie. Des découvertes archéologiques récentes suggèrent que certaines femmes vikings ont pu jouer des rôles plus militaires que ce que l’on pensait auparavant.

En 2017, une étude portant sur une tombe viking découverte en Suède a révélé que le squelette à l’intérieur, longtemps supposé être celui d’un homme en raison de son riche contenu guerrier, était en réalité celui d’une femme. Ces découvertes ont permis de recontextualiser les rôles des femmes dans la société viking, et ont donné plus de crédibilité aux histoires de guerrières comme Lagertha.

Mythe ou réalité : le débat autour de Lagertha

Bien que la série Vikings ait pu embellir l’histoire de Lagertha pour des raisons dramatiques, le débat perdure : Lagertha a-t-elle réellement existé ? La seule source écrite de son histoire, le “Gesta Danorum”, est considéré par certains comme étant autant un récit mythologique qu’un document historique.

Une femme emblématique

Qu’elle ait été réelle ou non, Lagertha reste un personnage fascinant dans la culture populaire. Elle est considérée comme symbolisant le pouvoir féminin et la bravoure, des valeurs qui transcendent les époques et les cultures.

Femme, mère, guerrière, reine – le mythe de Lagertha offre de nombreuses facettes à explorer. Son personnage continue d’inspirer de nombreuses œuvres d’art et de fiction, immortalisant ainsi une femme dont l’existence même reste un mystère.

FAQ

Lagertha a-t-elle réellement existé ?

Il y a un débat autour de l’existence réelle de Lagertha. Les informations sur sa vie proviennent principalement du “Gesta Danorum”, un document historique qui mélange faits réels et mythes.

Quels sont les points de divergence entre la série “Vikings” et l’histoire réelle de Lagertha ?

Dans “Vikings”, Lagertha a un fils avec Ragnar et est sa première femme. Cependant, dans le “Gesta Danorum”, elle est présentée comme la deuxième femme de Ragnar et ils ont une fille ensemble.