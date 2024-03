Qu’est-ce que SFR RED ?

SFR RED est une offre de téléphonie mobile lancée par l’opérateur historique, SFR, en 2011. Elle se distingue principalement de l’offre principale de SFR par son fonctionnement sur le modèle de la liberté : pas d’engagement, des prix plus bas et une gestion intégralement en ligne. C’est une offre pensée pour les adeptes de la liberté et du numérique.

Les offres de SFR RED

La grande force de SFR RED est la flexibilité de ses offres. Elles sont toutes sans engagement, ce qui signifie que l’utilisateur peut changer d’offre ou arrêter son abonnement à tout moment et sans frais supplémentaires. Les offres de SFR RED se révèlent très compétitives sur le marché, notamment pour les consommateurs recherchant des forfaits avec beaucoup de données mobiles.

Voici un aperçu des offres principales :

Forfait Prix par mois Data (France + EU/DOM) Appels/SMS/MMS RED 5 Go 5€ 5 Go Illimités RED 60 Go 15€ 60 Go (8 Go depuis UE/DOM) Illimités RED 130 Go 25€ 130 Go (15 Go depuis UE/DOM) Illimités

Les options incluses et les options payantes

Outre ces offres, SFR RED propose de nombreuses options pour personnaliser son forfait. Par exemple, tous les forfaits incluent les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre. Certains forfaits intègrent également la possibilité d’appeler en illimité vers les mobiles et fixes d’Amérique du Nord et vers les fixes de 100 destinations.

De plus, en fonction de vos besoins, vous pourrez enrichir votre forfait avec des options payantes : plus de données mobiles, des appels vers l’international, la possibilité de conserver son numéro…

Réseau et couverture SFR RED

SFR RED bénéficie de toute l’expertise et de l’infrastructure de SFR, ce qui permet à l’opérateur de proposer une excellente couverture réseau en France métropolitaine et dans les DOM. Que ce soit en 4G ou en 5G, SFR RED permet à ses abonnés de bénéficier d’une connexion internet mobile rapide et fiable.

La 5G chez SFR RED

Depuis fin 2020 et le lancement de la 5G en France, SFR RED propose des forfaits compatibles avec cette nouvelle technologie. Cela permet aux abonnés de bénéficier de débits bien plus importants que la 4G et d’une meilleure qualité de service.

Service client et gestion en ligne

Enfin, SFR RED mise beaucoup sur la digitalisation de son service client. Tous les abonnés ont accès à une application mobile qui leur permet de gérer leur compte, leur forfait et leur consommation à tout moment et en toute autonomie. Le service client est également accessible via le chat de l’application pour répondre à toutes les questions.

Ces différents éléments font de SFR RED une des offres les plus compétitives sur le marché de la téléphonie mobile.

FAQ

Quelles sont les différences entre SFR et SFR RED ?

SFR RED est une offre de SFR qui fonctionne sur modèle de la liberté : pas d’engagement, des prix bas et une gestion 100% en ligne. À l’inverse, les offres SFR sont soumises à engagement et sont souvent plus chères.

Puis-je garder mon numéro si je change pour SFR RED ?

Oui, SFR RED propose la portabilité du numéro. Cela signifie que vous pouvez garder votre numéro actuel même en changeant d’opérateur.