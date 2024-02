Une langue parlée par des millions

Le portugais est la sixième langue la plus parlée dans le monde, avec plus de 250 millions de locuteurs natifs répartis sur plusieurs continents. Parmi ces locuteurs, on compte de nombreux résidents du Brésil, du Portugal, mais aussi d’Angola, du Mozambique ou encore de Macao. En ne se limitant pas à une traduction français-anglais, votre message ou votre produit peut atteindre un public bien plus large et diversifié.

Un avantage concurrentiel

Se lancer sur un nouveau marché nécessite une connaissance approfondie de la langue du pays cible. En traduisant votre contenu en portugais, vous vous démarquerez de vos concurrents qui ne s’adressent qu’à un public francophone ou anglophone. Vous serez donc en mesure de toucher une clientèle jusque-là inaccessible, ce qui pourrait contribuer à augmenter significativement vos ventes et votre visibilité.

L’importance de la localisation

La traduction de votre contenu en portugais ne doit pas se limiter à un simple mot à mot. Il est crucial d’adapter votre contenu à la culture et aux coutumes locales, un processus connu sous le nom de localisation. Cela inclut la prise en compte des usages locaux en matière de monnaie, de mesures ou d’allusions culturelles. Ce niveau de détail permettra de rendre votre contenu plus authentique et d’attirer davantage de clients potentiels.

Pour ce faire, il est préférable de faire appel à des professionnels de la traduction, qui sauront non seulement traduire votre contenu, mais aussi le localiser pour le public visé. Par exemple, l’entreprise de traduction ABC offre un service de localisation en plus de la traduction, afin de garantir une transposition fidèle de votre message.

Des technologies en soutien

Aujourd’hui, de nombreuses technologies sont disponibles pour assister dans les projets de traduction et de localisation. Par exemple, l’utilisation de logiciels de traduction assistée par ordinateur comme SDL Trados ou MemoQ peut permettre d’accélérer significativement le processus de traduction tout en assurant une grande cohérence terminologique.

Vers une mondialisation réussie

Finalement, en élargissant votre portée linguistique, vous vous donnez les moyens de communiquer avec un public mondial, ce qui est une étape cruciale dans la mondialisation de votre entreprise. Une traduction français-portugais de qualité et professionnelle est un outil indispensable pour atteindre cet objectif.

Les avantages en bref

Accéder à un public de plus de 250 millions de personnes

Bénéficier d’un avantage concurrentiel

Communiquer de manière authentique grâce à la localisation

Optimiser la cohérence et l’efficience grâce aux technologies de traduction modernes

FAQ

Puis-je recourir à une traduction automatique pour traduire mon contenu en portugais ?

Bien que les outils de traduction automatique aient fait d’énormes progrès ces dernières années, ils ne remplacent pas la finesse et la précision d’un traducteur professionnel, indispensable pour localiser correctement votre contenu.

La traduction français-portugais est-elle la seule que je devrais prendre en compte pour atteindre un public mondial ?

Non, le choix des langues à intégrer dans votre stratégie de traduction et de localisation doit refléter votre public cible. Cependant, compte tenu du nombre de personnes parlant portugais dans le monde, elle constitue un excellent point de départ.