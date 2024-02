Le parcours d’une entreprise bouleversante

L’épopée de Free Mobile débute en 2009, année où l’entreprise française Free, créée par le génie de l’informatique Xavier Niel, obtient une licence pour devenir le quatrième opérateur de téléphonie mobile en France. Cette licence est une véritable aubaine pour Free, qui capitalise sur sa réussite dans le domaine de l’Internet à haut débit pour pénétrer un marché alors dominé par trois opérateurs majeurs.

L’audacieuse stratégie de Free Mobile

La stratégie de Free Mobile peut se résumer en deux mots : disruption et accessibilité. Dès son lancement, Free Mobile bouscule les codes de l’industrie de la téléphonie en proposant des offres mobiles à des tarifs défiant toute concurrence.

L’offre la plus basique, à 2€ par mois, comprend des services jusqu’alors impensables à ce prix, comme les SMS illimités et une connexion internet. Ce pivot stratégique vers des offres bon marché et complètes, correspond parfaitement aux besoins des utilisateurs, hanté par des années de tarifs élevés et de forfaits limités.

En plus de ses tarifs attractifs, Free Mobile révolutionne l’industrie en proposant une expérience utilisateur sans contraintes. Ainsi, les contrats d’engagement à long terme, source de frustrations pour de nombreux consommateurs, sont totalement absents des offres de Free Mobile.

Une infrastructure solide et indépendante

Free ne se contente pas de casser les prix. L’opérateur investit également dans la construction de son propre réseau mobile, délaissant progressivement le réseau d’Orange, qu’il louait jusqu’alors pour assurer son service.

Quel avenir pour Free Mobile ?

Rien ne semble pouvoir arrêter le phénomène Free Mobile. Tandis que ses concurrents tentent d’aligner leurs prix et leurs offres sur ceux de Free, l’entreprise ne cesse d’innover et de surprendre.

Free Mobile a révolutionné le marché de la téléphonie, imposant une baisse des prix et une augmentation des services proposés. Pourtant, l’entreprise ne compte pas s’arrêter là. Xavier Niel, le fondateur de Free, a récemment déclaré avoir de nombreux projets dans les cartons pour faire évoluer son entreprise.

FAQ

Free Mobile est-il vraiment moins cher que ses concurrents ?

Oui, dans la majorité des cas. Free Mobile a basé sa stratégie commerciale sur la baisse des prix, et propose des forfaits mobiles souvent moins chers que ceux de ses concurrents.

Les forfaits Free Mobile sont-ils sans engagement ?

Oui, tous les forfaits Free Mobile sont sans engagement. Vous pouvez donc changer d’opérateur à tout moment, sans frais supplémentaires.

Free Mobile propose-t-il des forfaits avec internet illimité ?

Non, Free Mobile ne propose pas de forfait avec internet illimité. Cependant, l’entreprise propose des forfaits avec des volumes de données très importants, allant jusqu’à 100 Go par mois.

Peut-on conserver son numéro de téléphone en passant chez Free Mobile ?

Oui, il est tout à fait possible de conserver son numéro de téléphone en passant chez Free Mobile, grâce à la portabilité du numéro.