L’impact du SMS sur nos vies

Un SMS peut sembler être une chose simple et quotidienne. En effet, on échange des textos tout le temps : des messages d’amour aux vidéos drôles en passant par des vœux de fêtes. Cependant, un simple SMS peut avoir un impact énorme et parfois même changer des vies.

Certains messages ont le pouvoir de nous émouvoir jusqu’aux larmes. C’est ce qui s’est produit récemment lorsqu’un message de la “Bonne Année” a bouleversé des milliers de personnes à travers le monde.

Le SMS de Bonne Année qui a fait pleurer

Voici le texte de ce fameux message qui a fait pleurer : “Je sais que cette année a été difficile pour toi. Tu as perdu des gens que tu aimais, tu as lutté contre tes propres démons et tu te sens épuisé. Mais sache que je suis fier de toi. Tu as survécu à une année incroyablement dure, et je sais que tu es prêt pour tout ce qui viendra en 2022. Bonne année !”

Pourquoi ce message a-t-il eu un si grand impact ?

Trois raisons expliquent l’impact si puissant de ce SMS de Bonne Année :

Empathie : Le message reconnaît les luttes de la personne à qui il est envoyé. Il ne minimise pas les difficultés ni ne prétend que tout va bien. Au contraire, il établit un lien humain basé sur la compréhension et l’empathie.

Le SMS exprime de la fierté envers l'individu. Il fait une distinction entre ce qui a pu se passer de négatif et la force qu'a montrée la personne pour répondre à ces difficultés.

Malgré les défis déjà vécus, le message encourage à être prêt à affronter le futur, avec un ton résolument optimiste.

Comment écrire un SMS touchant de Bonne Année ?

Voici quelques astuces pour rendre votre message de vœux plus significatif et touchant :

Montrez de l’empathie : Rappelez à la personne que vous connaissez ses luttes.

Félicitez-la pour sa résilience : Soulignez comment elle a affronté l’année qui s’achève.

Incitez à l’optimisme : Encouragez-la à regarder l’avenir avec espoir, quelle que soit la situation.

Exprimez votre amour et vos sentiments.

La puissance des mots

Ce SMS de Bonne Année est un rappel de la puissance des mots et du fait que même un message court et simple peut avoir un impact énorme. Il ne faut jamais sous-estimer la capacité d’un SMS à toucher profondément quelqu’un, à lui apporter du réconfort ou à lui donner espoir. En cette nouvelle année, n’hésitez pas à utiliser votre téléphone pour propager de la positivité et de l’amour autour de vous.

