Une présentation de Wiko Rainbow

Wiko est une entreprise franco-chinoise spécialisée dans la fabrication de smartphones à bas prix. Subtil mélange de design français et de technologie chinoise, ces smartphones sont connus pour leur excellent rapport qualité-prix. L’un des meilleurs exemples de cette philosophie est sans doute le Wiko Rainbow.

Au premier abord, le Wiko Rainbow se distingue par son design coloré et dynamique, digne de smartphones bien plus onéreux. Il arbore un écran de 5 pouces, offrant une résolution de 1 280 x 720 pixels, assurant un affichage clair et net.

Les spécificités du Wiko Rainbow

Le Wiko Rainbow est équipé d’un processeur quad-core MediaTek cadencé à 1,3 GHz, secondé par 1 Go de RAM. Il a une capacité de stockage interne de 4 Go, extensible via une carte microSD jusqu’à 32 Go. Très complet, il offre toutes les fonctionnalités que l’on est en droit d’attendre d’un smartphone digne de ce nom : Wi-Fi, Bluetooth, GPS, radio FM, jack 3,5 mm…

Côté photo, il est doté d’un capteur dorsal de 8 mégapixels qui produit des images correctes. A noter la présence d’un flash LED pour les environnements peu éclairés.

La puissance de la batterie

Le Wiko Rainbow est alimenté par une batterie de 2 000 mAh, qui promet une autonomie correcte. Selon le fabricant, elle permettrait de tenir jusqu’à 16 heures en communication et 260 heures en veille.

L’interface utilisateur

Le Wiko Rainbow tourne sous Android 4.2.2 Jelly Bean. L’interface utilisateur du système d’exploitation, simple et intuitive, a été légèrement personnalisée par Wiko pour se rapprocher de l’expérience Android pure.

Les applications préinstallées

Quelques applications utiles sont préinstallées sur le Wiko Rainbow, comme un lecteur de musique, un gestionnaire de fichiers ou encore un client de messagerie. En outre, il est bien entendu possible de télécharger des milliers d’autres applications via le Google Play Store.

Quid du rapport qualité-prix ?

Compte tenu de ses caractéristiques techniques généreuses et de son prix très abordable, le Wiko Rainbow représente une très bonne affaire pour ceux qui cherchent un smartphone simple, efficace et économique. Il est coloré, stylé et offre un excellent rapport qualité-prix.

Les concurrents directs

Bien que le Wiko Rainbow offre un très bon rapport qualité-prix, il n’est pas sans concurrence. Par exemple, le Motorola Moto E ou encore le Huawei Ascend Y540 sont des alternatives crédibles.

FAQ

Le Wiko Rainbow est-il compatible 4G ?

Non, le Wiko Rainbow ne supporte que les réseaux 3G.

Le Wiko Rainbow est-il équipé d’une prise jack ?

Oui, le Wiko Rainbow est bien équipé d’une prise jack 3,5 mm.

Quelle est l’autonomie de la batterie du Wiko Rainbow ?

La batterie du Wiko Rainbow offre une autonomie allant jusqu’à 16 heures en communication et 260 heures en veille, selon le fabricant.

Quelle est la capacité de stockage du Wiko Rainbow ?

Le Wiko Rainbow a une capacité de stockage interne de 4 Go, extensible jusqu’à 32 Go via une carte microSD.