Les avantages de la programmation d’un SMS

La programmation d’un SMS peut être une astuce très utile pour différentes raisons. Il peut notamment permettre de :

N’oublier aucun message important : Avec la programmation, vous êtes sûr de ne manquer aucune occasion d’envoyer un message, que ce soit pour souhaiter un joyeux anniversaire ou pour rappeler un rendez-vous.

Comment programmer un SMS sur Android

Pour programmer un SMS sur un smartphone Android, il y a plusieurs options disponibles.

Avec l’application de messagerie de base

L’application de messagerie pré-installée sur les smartphones Android ne permet pas directement de programmer des SMS. Cependant, il existe des applications tierces gratuites telles que Do It Later ou Handcent Next SMS qui offrent cette fonctionnalité.

Avec une application tierce

Pour utiliser ces applications, il suffit de les télécharger sur le Google Play Store, de les ouvrir et de suivre les instructions pour la programmation de vos SMS.

Comment programmer un SMS sur iOS

Sur les smartphones Apple, la situation est un peu différente. L’application Messenger de base ne propose pas non plus cette fonctionnalité.

Cependant, vous pouvez utiliser la fonction de rappel de Siri pour ne pas oublier d’envoyer votre SMS. Il suffit de demander à Siri de vous rappeler d’envoyer un message à un certain moment.

Une autre option est de télécharger une application tierce comme SendLater depuis l’App Store. Après avoir installé l’application, suivez simplement les instructions pour programmer votre SMS.

Fonctionnalités complémentaires

Parmi les fonctionnalités que ces applications peuvent offrir, on peut citer :

L’envoi de SMS groupés programmés

La récurrence des SMS (pour envoyer un message à une même heure chaque jour par exemple)

La personnalisation des messages avec des emojis, des images ou des GIFs

FAQ

Q : Est-ce que toutes les applications de programmation de SMS sont gratuites ?

R : Certaines applications sont gratuites, mais il existe aussi des versions payantes qui proposent des fonctionnalités supplémentaires.

Q : Puis-je programmer un SMS pour une date précise ?

R : Oui, vous pouvez généralement choisir la date et l’heure exacte d’envoi de votre SMS.

Q : Ma programmation de SMS sera-t-elle affectée si mon téléphone est éteint ?

R : Oui, pour que la programmation de votre SMS fonctionne, votre téléphone doit être allumé et connecté à Internet.