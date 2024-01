Comprendre les heures creuses EDF

Les heures creuses EDF sont un créneau horaire spécifique pendant lequel le tarif de l’électricité est plus faible. Cela permet aux clients EDF d’économiser sur leur facture d’électricité en décalant leur consommation électrique vers ces heures. Il existe en général 8 heures d’heures creuses par jour, souvent en soirée et tôt le matin, mais les horaires précis varient en fonction de votre situation géographique.

Comment profiter des heures creuses EDF ?

Pour profiter de ces heures à tarif réduit, vous aurez besoin d’un compteur qui mesure séparément l’électricité consommée pendant les heures creuses et les heures pleines. Une fois que vous avez cela, vous pouvez programmer vos appareils électroménagers les plus énergivores, comme votre lave-linge, sèche-linge ou lave-vaisselle, pour fonctionner pendant les heures creuses.

Il est aussi recommandé d’ajuster votre utilisation du chauffage électrique. Par exemple, si vous utilisez un système de chauffage avec accumulation, vous pouvez chauffer votre maison pendant les heures creuses, puis utiliser cette chaleur accumulée pour chauffer votre maison pendant les heures pleines.

Est-ce que les heures creuses EDF valent le coup ?

Cela dépend de votre consommation d’électricité. Si vous êtes capable de décaler une partie importante de votre consommation aux heures creuses, alors oui, cela vaut certainement le coup. Cependant, n’oubliez pas que le tarif des heures pleines est plus élevé que le tarif de base. Donc si vous n’êtes pas capable de décaler votre consommation, il se peut que vous ne fassiez pas d’économies.

Pour vous aider à déterminer si les heures creuses sont économiques pour vous, vous pouvez faire une analyse de votre consommation électrique et comparer les coûts des heures pleines et creuses.

Tableau de comparaison entre heures pleines et heures creuses

Heures Pleines Heures Creuses Tarif Plus élevé Plus faible Horaires 16 heures par jour 8 heures par jour Avantages Flexibilité dans l’utilisation d’électricité Économies substantielles si la consommation est décalée

Est-ce que tous les fournisseurs proposent des heures creuses ?

Oui, la plupart des fournisseurs d’électricité proposent des tarifs de nuit ou d’heures creuses, y compris EDF, mais aussi d’autres fournisseurs comme Engie ou Total Direct Energie. Cependant, les horaires exacts des heures creuses et le tarif réduit proposé peuvent varier d’un fournisseur à l’autre.

FAQ

Quels sont les horaires des heures creuses chez EDF ?

En général, les heures creuses sont de 23h à 7h, mais cela peut varier en fonction de votre localisation géographique.

C’est indiqué sur votre facture d’électricité. Si vous avez un doute, vous pouvez contacter votre fournisseur.

Oui, si vous avez un système de chauffage qui peut accumuler de la chaleur pendant les heures creuses pour la dissiper pendant les heures pleines, il sera plus économique de le faire fonctionner pendant ces heures.

Non, seuls les appareils disposant d’une fonction de programmation peuvent être réglés pour fonctionner pendant les heures creuses. Cela inclut la plupart des lave-linge, lave-vaisselle et sèche-linge modernes.

Si vous désirez faire des économies substantielles sur votre facture d’électricité, l’option des heures creuses EDF est une solution à envisager. En adaptant votre consommation à ces horaires, vous pouvez réaliser des économies importantes.