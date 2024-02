Adonnez-vous à des combats épiques contre les morts-vivants

Que vous aimiez les action-RPG post-apocalyptiques ou les scénarios de survie tendus, il y a un jeu de zombie pour chaque joueur sur PS4. Avec une myriade d’options, le choix du meilleur jeu dépend essentiellement de vos préférences personnelles. Cependant, pour vous aider à faire votre choix, nous avons sélectionné cinq des meilleurs jeux de zombies sur PS4 qui vous offriront des moments de pure terreur.

1. The Last of Us Remastered

Parmi les jeux d’horreur de survie, The Last of Us Remastered est l’un des meilleurs. Dans ce jeu, vous suivez une histoire émouvante de survie humaine à travers un monde post-apocalyptique rempli de zombies infectés par des spores fongiques. Le gameplay met l’accent sur la furtivité et l’ingéniosité, favorisant le joueur qui pense avant d’agir.

2. Days Gone

Dans Days Gone, la balade à moto à travers un monde post-apocalyptique devient une lutte constante pour la survie. L’atout principal du jeu réside dans son mécanisme horde, qui vous oblige à affronter des groupes de zombies massifs de façon stratégique si vous voulez survivre.

3. Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles est une excellente option pour les joueurs qui préfèrent les expériences multijoueurs ciblées. Le jeu remasterise huit cartes de la célèbre mode zombie de Call of Duty, transformant vos soirées de jeu en une agréable soirée d’horreur.

4. Resident Evil 2 Remake

Pour les amateurs de jeux de zombies classiques, Resident Evil 2 Remake est un must. Ce remake de la légendaire série de Capcom est un retour à ses racines, proposant des énigmes difficiles, un inventaire limité, et bien sûr, des hordes de zombies.

5. Dying Light

Enfin, Dying Light vous offre un sandbox zombie en monde ouvert avec un gameplay à parcours fluide et des combats de mêlée intenses. Le jeu prend un tour effrayant à la tombée de la nuit lorsque les zombies deviennent plus agressifs et dangereux.

Jouez en sécurité… et avec courage

Jouer à des jeux de zombies sur PS4 peut être une expérience terrifiante, surtout si vous aimez l’ambiance sombre et les frissons de peur. Mais n’oubliez pas, c’est juste un jeu et l’important est de vous amuser. Alors, éteignez les lumières, montez le volume et laissez ces jeux de zombies vous faire frissonner de terreur.

Nom du jeu Genre Mode multijoueur The Last of Us Remastered Survie Non Days Gone Action-Aventure, Horreur Non Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicals Action, FPS Oui Resident Evil 2 Remake Horreur, Survie Non Dying Light Action, RPG Oui

FAQ

Quel est le jeu de zombie le plus effrayant sur PS4 ?

Resident Evil 2 Remake est considéré par beaucoup comme le jeu de zombie le plus effrayant sur PS4, avec son ambiance oppressante et.

Y a-t-il des jeux de zombies multijoueurs sur PS4 ?

Oui, il y a plusieurs jeux de zombies multijoueurs sur PS4, comme Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles et Dying Light.