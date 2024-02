Un point sur l’année dernière

Le Bitcoin, cette fameuse cryptomonnaie virtuelle, a connu une année 2020 plutôt remarquable. Après une chute brutale en mars, où il a plongé à environ 4000$ suite aux inquiétudes liées au Covid-19, il s’est ensuite rapidement récupéré pour terminer l’année en beauté. En décembre 2020, il a même atteint son niveau record, dépassant pour la première fois le seuil symbolique des 20 000$.

Que nous réserve 2021 ?

S’il est difficile de prédire avec précision ce que nous réserve l’année 2021 pour le Bitcoin, nombreux sont les spécialistes et enthousiastes du crypto-monde qui se risquent à des prédictions. Certains indicateurs semblent montrer que le Bitcoin pourrait bien réaliser une année record.

Les prédictions optimistes

Même si les marchés financiers sont notoirement difficiles à prévoir, que dire des cryptomonnaies ? Toujours est-il que certains acteurs du marché semblent très optimistes.

Anthony Pompliano , co-fondateur de Morgan Creek Digital, pense que le bitcoin pourrait atteindre 100 000$ d’ici la fin 2021.

, co-fondateur de Morgan Creek Digital, pense que le bitcoin pourrait atteindre 100 000$ d’ici la fin 2021. Mike Novogratz , ancien de Goldman Sachs et fervent supporter du Bitcoin, voit lui aussi le Bitcoin dépasser ce seuil cette année.

, ancien de Goldman Sachs et fervent supporter du Bitcoin, voit lui aussi le Bitcoin dépasser ce seuil cette année. Quant au célèbre PlanB, créateur du modèle stock-to-flow (ratio qui mesure la quantité d’un actif en circulation par rapport à sa production), il envisage un Bitcoin à 288 000$ d’ici 2024. Et pour 2021, il ne serait pas surpris de voir la cryptomonnaie dépasser 100 000$.

Les prédictions moins optimistes

Mais tous ne partagent pas cet enthousiasme. Certains voient un Bitcoin en 2021 bien plus sage, restant dans la fourchette des 20 000$ – 30 000$.

Les facteurs favorisant une hausse du Bitcoin

Plusieurs facteurs pourraient favoriser une hausse significative du Bitcoin en 2021 :

L’adoption de plus en plus large du Bitcoin comme une réserve de valeur, similaire à l’or.

L’augmentation de la demande en Bitcoin de la part des investisseurs institutionnels.

Les effets de la réduction de moitié de la récompense des mineurs de Bitcoin (événement appelé “halving”), qui a eu lieu en mai 2020.

FAQ

Que sont les prédictions du Bitcoin ?

Les prédictions du Bitcoin sont des estimations de la valeur future du Bitcoin, généralement réalisées par des analystes financiers ou des experts en cryptomonnaie.

Est-il possible de prédire avec précision le prix du Bitcoin ?

Non, il n’est pas possible de prédire avec précision le prix du Bitcoin. Les marchés financiers sont influencés par une multitude de facteurs, dont beaucoup sont imprévisibles. Les prédictions sont donc des estimations basées sur des analyses et des tendances, mais elles ne sont en aucun cas certaines.

Qu’est-ce qui influencerait le prix du Bitcoin en 2021 ?

Entre autres facteurs, l’adoption plus large du Bitcoin par les institutions financières, la perception du Bitcoin comme une réserve de valeur viable, et les effets de la réduction de la récompense des mineurs de Bitcoin pourraient avoir une influence sur son prix en 2021.