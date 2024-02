Comprendre l’ultraportable : qu’est-ce que c’est ?

L’ultraportable est une déclinaison du PC portable classique. Comme son nom l’indique, cet appareil se distingue par sa portabilité extrême. Cela se traduit par un poids allégé (généralement moins de 1,5 kg) et une finesse accrue (moins de 2 cm d’épaisseur) rendant son transport facilité, quelle que soit la situation.

Un autre aspect qui caractérise l’ultraportable est sa performance. En effet, malgré sa taille réduite, cet appareil est équipé d’un matériel performant qui lui permet d’exécuter différentes tâches sans problème. Vous pouvez travailler, naviguer sur internet, regarder des films, etc., tout cela dans un confort optimal.

Les critères pour choisir l’ultraportable ultime pour travailler

La performance

Un ultraportable qui se veut être l’ultime pour travailler doit être performant. Revérifiez donc le processeur, la mémoire vive ou RAM et le type de stockage. Un processeur Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7 sera idéal. Pensez également à opter pour un modèle doté de 8 Go de RAM pour une utilisation standard et 16 Go pour une utilisation plus intensive. Concernant le stockage, préférez un SSD (Solid State Drive) à un HDD (Hard Disk Drive), pour sa rapidité d’action.

L’autonomie de la batterie

L’un des propres de l’ultraportable est de pouvoir travailler partout sans forcément être branché sur le secteur. Une bonne autonomie de batterie est donc essentielle. Idéalement, visez 8 heures d’autonomie pour une journée de travail.

La qualité de l’écran

Pour travailler dans les meilleures conditions, la qualité de l’écran est un critère à ne pas négliger. Privilégiez un écran Full HD ou 4K avec un bon rendu des couleurs. L’option de l’écran anti-reflets sera un plus pour travailler dans des environnements lumineux.

Le clavier

Travailler, ça passe souvent par l’écriture. Un clavier confortable avec un bon retour de frappe est donc indispensable. Recherchez un modèle d’ultraportable dont les touches sont agréablement espacées.

Les modèles d’ultraportables à privilégier pour le travail

Si vous cherchiez des modèles d’ultraportables qui répondent à ces critères, voici une shortlist qui pourrait vous intéresser :

– Dell XPS 13 : Reconnaissable par son design métallisé élégant, il embarque une batterie longue durée, un écran quasi-bordless Full HD et un clavier agréable à utiliser.

– HP Spectre x360 : Pivotable à 360°, cet ultraportable a l’avantage de proposer une utilisation 2-en-1. Pouvant être utilisé comme tablette, son stylet inclus sera idéal pour du dessin ou de la prise de note manuscrite.

– Apple MacBook Air : Doté d’un écran Retina particulièrement détaillé et agréable, sa puce M1 assure une grande fluidité d’utilisation, même pour des tâches gourmandes.

FAQ

Qu’est-ce qu’un ultraportable ?

Un ultraportable est un ordinateur portable particulièrement compact et léger qui permet à son utilisateur de l’emporter facilement partout avec lui.

Quelle est l’importance de la taille de l’écran dans le choix d’un ultraportable pour le travail ?

La taille de l’écran a une importance relative. Si pour certains, un grand écran est gage de confort de travail, d’autres préféreront une machine plus compacte, donc plus portable.

Est-il possible de jouer sur un ultraportable ?

Oui, c’est possible avec des modèles haut de gamme pourvus d’une carte graphique dédiée. Cependant, il ne faut pas oublier que l’ultraportable est d’abord un outil de travail et non un PC Gamer. En effet, sa petite taille peut poser des problèmes de refroidissement lors de longues sessions de jeu.