Le choix de votre disque dur externe PS4 : quel impact sur vos performances de jeu ?

Avec les jeux de plus en plus gourmands en espace de stockage, il est essentiel pour les joueurs de se doter d’un disque dur externe performant. C’est d’autant plus vrai pour les possesseurs de la console PlayStation 4 (PS4) qui peuvent voir leurs performances de jeu décuplées avec le bon choix de disque dur. Il y a toutefois certains critères à prendre en compte que nous allons détailler.

Quels critères prendre en compte pour choisir son disque dur externe PS4 ?

La capacité de stockage

Avant toute chose, vous devez considérer vos besoins réels en termes de capacité de stockage. Les jeux modernes peuvent occuper jusqu’à 100 Go et plus d’espace disque. Si vous jouez à une grande variété de jeux, optez pour un disque dur de 2 To ou plus.

La vitesse du disque dur

La vitesse du disque dur a un impact direct sur le temps de chargement des jeux. Si vous jouez à des jeux qui nécessitent de fortes ressources, il serait judicieux de choisir un disque dur avec une vitesse de rotation de 7200 tours par minute.

La connectivité

La majorité des disques durs externes se connectent via USB. Vérifiez que votre disque dur externe utilise une connexion USB 3.0, cela vous garantira des vitesses de transfert plus rapides, ce qui réduit le temps de chargement des jeux.

La compatibilité du disque dur avec la PS4

C’est l’aspect le plus déterminant. La PS4 n’accepte que des disques durs externes utilisant le système de fichiers exFAT ou FAT32.

Quelques modèles de disques durs externes recommandés pour la PS4

1. Seagate Game Drive : C’est un choix de haut vol pour beaucoup de joueurs. Il offre une capacité de stockage de 4 To et une connectivité USB 3.0. De plus, il est spécialement conçu pour les consoles de jeu, ce qui garantit une performance optimale.

2. Western Digital Elements : Une grande capacité de stockage allant jusqu’à 5 To et une grande vitesse sont les caractéristiques clés de ce modèle. De plus, il est reconnu pour sa durabilité et sa fiabilité.

3. Toshiba Canvio Basics : Un autre disque dur externe de confiance, compact et proposant jusqu’à 4 To de stockage. Il offre une connectivité USB 3.0 et est compatible avec la PS4.

FAQ

Quelle est la capacité maximale que peut prendre un disque dur externe sur PS4 ?

La PS4 accepte les disques durs externes jusqu’à 8 To.

Combien de disques durs externes peut-on connecter à la PS4 ?

Une PS4 ne peut gérer qu’un seul disque dur externe à la fois.

Est-ce qu’un SSD serait mieux qu’un disque dur externe pour la PS4?

En théorie, un SSD est plus rapide qu’un disque dur externe. Cependant, la PS4 n’est pas conçue pour tirer pleinement profit des avantages d’un SSD. De plus, le coût d’un SSD est beaucoup plus élevé que celui d’un disque dur traditionnel pour une même capacité de stockage.

Puis-je jouer à des jeux directement depuis mon disque dur externe ?

Oui, la PS4 permet de jouer les jeux directement depuis le disque dur externe.