Le Clavier Xbox One : un nouvel élément bourré de possibilités

De façon traditionnelle, le gaming sur console est associé à l’utilisation de pads ou manettes. Toutefois, arriver à gérer la sensibilité des gâchettes pour bien viser ou se déplacer est un art difficile à maîtriser pour les débutants. La question se pose alors : est-ce que l’intégration d’un clavier pourrait réinventer l’expérience de jeu sur console ? Plus précisément, est-ce que le nouveau clavier Xbox One a le potentiel de révolutionner le gaming sur console ?

Un accessoire confortable et pratiqure

Il faut tout d’abord noter que l’objectif principal de Microsoft en proposant ce clavier pour Xbox One est de rendre l’interaction avec la console beaucoup plus pratique et intuitive. Cet ajout rend le chat plus aisé, surtout pour les jeux multijoueurs coopératifs. Il offre également une frappe confortable pour naviguer dans le menu ou dans le navigateur Internet.

C’est donc une addition parfaite pour ce qui est du confort d’utilisation et de la polyvalence de la console. Mais qu’en est-il de l’effet sur l’expérience de jeu ?

Une précision accrue dans le jeu

Avec l’utilisation de ce clavier, le joueur peut gagner en précision. Contrairement à la manette où parfois, par un malheureux mouvement du pouce, on peut se retrouver à faire une action non désirée. Le clavier offre une meilleure maitrise des actions.

Un gamer PC sur console ?

Pendant longtemps, le clavier était avant tout un outil des joueurs de PC, considéré même comme un marqueur de cette communauté. Aujourd’hui, l’apparition du clavier Xbox One brouille cette distinction. Cet accessoire peut en effet attirer des gamers PC vers la console, cherchant le confort du clavier pour leur expérience de jeu.

Un outil vers la professionnalisation du jeu ?

A l’instar du PC, la Xbox One avec son clavier pourrait avancer vers une professionnalisation du jeu vidéo. Cet accessoire peut se révéler un précieux allié pour les joueurs qui envisagent de participer à des compétitions ou de commencer une carrière de streameur.

Un choix encore marginal

Malgré ses avantages indéniables, le clavier Xbox est encore loin d’être adopté par tous les joueurs. Beaucoup d’entre eux restent attachés à l’expérience traditionnelle au pad. Le changement prend du temps et peut nécessiter une période d’adaptation.

