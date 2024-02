Un nouvel essor de l’Art Numérique

L’art numérique, dit aussi art digital, est une discipline artistique qui a considérablement évolué ces dernières années, notamment grâce aux avancées technologiques. Un des exemples les plus récents de cette évolution est l’apparition du Bored Ape Yacht Club (BAYC), un projet d’art numérique basé sur la technologie de la blockchain.

Qu’est-ce que le Bored Ape Yacht Club ?

Le Bored Ape Yacht Club est une collection de 10 000 images uniques d’art numérique de singes, développée par Yuga Labs et stockée sur la blockchain Ethereum. Les détenteurs de ces images ont l’accès à certains avantages. Ils reçoivent une propriété intellectuelle limitée pour leurs singes et peuvent participer à des évènements ‘en réel’ exclusifs au club.

Comment le BAYC transforme-t-il l’art numérique ?

Le Bored Ape Yacht Club démontre une évolution majeure de l’art numérique en quatre principaux points:

L’unicité: Grâce au système de la blockchain, chaque œuvre d’art numérique est unique, chaque singe du BAYC possède ses propres éléments distinctifs.

La propriété: Les détenteurs des œuvres ont une réelle propriété des art numériques achetés, ils ont la possibilité de les revendre ou les échanger.

La participation: Les propriétaires ont la possibilité de participer à l’évolution du club, d’assister à des évènements et de contribuer à la vie de la communauté.

La création de valeur: Les prix des art numériques du BAYC ont considérablement augmenté depuis leur lancement, créant une nouvelle forme d’investissement.

Les avantages d’être membre du BAYC

Être membre du Bored Ape Yacht Club comporte plusieurs avantages :

Les membres obtiennent un accès exclusif à des parties et des évènements en ligne et sur le terrain. Ils reçoivent également des jetons ERC-20, une forme de crypto-monnaie, qu’ils peuvent utiliser pour des transactions au sein du club. Enfin, ils détiennent une propriété intellectuelle limitée sur leur singe, ce qui signifie qu’ils peuvent utiliser l’image pour des produits dérivés.

Le futur de Bored Ape Yacht Club dans l’art numérique

L’avenir de Bored Ape Yacht Club s’annonce prometteur. Depuis son lancement en avril 2021, la valeur des singes du club a considérablement augmenté, avec certains singes se vendant à des prix à six chiffres. De plus, le club s’est associé à diverses marques et organismes pour élargir son offre et devenir plus qu’une simple collection d’art numérique.

Pour l’instant, le club continue de gagner en popularité et d’établir des collaborations avec des marques de renommée mondiale, laissant présager une expansion continue et une influence croissante dans le domaine de l’art numérique.

FAQ

Qu’est-ce que le Bored Ape Yacht Club ?

Le Bored Ape Yacht Club est un club exclusif dont l’adhésion est définie par la possession d’une image numérique unique d’un singe. Ces images d’art sont stockées sur la blockchain Ethereum et ne peuvent être détenues que par une seule personne à la fois.

Comment puis-je devenir membre du Bored Ape Yacht Club ?

Vous pouvez devenir membre du Bored Ape Yacht Club en achetant une image numérique de singe lorsqu’une vente a lieu. Les ventes se réalisent généralement via des enchères, et le prix d’admission varie en fonction de la rareté de l’image et de la demande du marché.

Quels sont les avantages d’être membre du Bored Ape Yacht Club ?

Les membres du Bored Ape Yacht Club reçoivent des avantages exclusifs, tels que l’accès à des événements en personne et en ligne, l’obtention de jetons ERC-20, et la propriété intellectuelle limitée de leur singe, leur permettant d’utiliser l’image pour des produits dérivés.