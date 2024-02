L’essor des cryptopunks

En 2017, le projet Cryptopunks a été lancé par l’équipe de Larva Labs composée de Matt Hall et John Watkinson. Ce projet avant-gardiste, basé sur le réseau Ethereum, mettait en avant un concept encore peu connu à l’époque : les objets de collection numérique, également appelées NFT (Non-fungible tokens). Ainsi, 10 000 cryptopunks, des petits personnages pixélisés, ont été générés algorithmiquement et proposés à la vente. Chaque cryptopunk est unique et se distingue par son apparence : coiffure, accessoires, expressions faciales, toutes ces caractéristiques sont codées dans leur “ADN” numérique.

L’influence de la rareté sur la valeur des cryptopunks

Chaque cryptopunk a une combinaison unique de caractéristiques qui détermine sa rareté et, par conséquent, sa valeur. Par exemple, seulement 606 cryptopunks portent une casquette de baseball, ce qui fait d’eux une édition limitée recherchée par les collectionneurs. Il y a aussi des cryptopunks qui sont encore plus rares, comme ceux qui sont affublés d’accessoires peu communs comme une casquette de capitaine ou des lunettes 3D.

Il existe également plusieurs cryptopunks qui ont été achetés et vendus à des prix exorbitants. En mars 2021, le cryptopunk #7804 a été vendu pour 4200 Ethereum soit environ 7,58 millions de dollars à l’époque. C’est à ce jour la vente la plus élevée enregistrée pour un cryptopunk.

Les 10 cryptopunks les plus chers à ce jour :

Cryptopunk Prix en Ethereum Prix en dollars #7804 4200 7,58 millions #3100 4200 7,58 millions #6965 800 1,54 millions #2890 605 761 000 #4156 555 520 000 #6487 500 369 000 #2140 500 369 000 #2020 500 369 000 #4352 500 369 000 #7804 500 369 000

Qu’est-ce qui donne à ces cryptopunks une valeur aussi élevée ?

Les cryptopunks détiennent une valeur sentimentale pour leur propriétaire car ils sont uniques et non reproductibles sur le marché. Ces petits avatars ont également une valeur historique car ils ont été l’un des premiers projets NFT sur le réseau Ethereum.

Mais la véritable raison de leur valeur est la spéculation. Les collectionneurs acquièrent ces cryptopunks avec l’espoir de les revendre plus cher dans le futur. C’est le principe de base de tout investissement, acheter bas et vendre haut.

Les cryptopunks : un phénomène de mode ou une révolution ?

Plus que les cryptopunks en eux-mêmes, c’est le concept qu’ils représentent qui pourrait être une véritable révolution. En effet, les NFT ont ouvert la porte à un tout nouvel univers de propriété numérique où tout, des images aux sons en passant par les enregistrements vidéo, pourrait être tokenisé et vendu comme un bien unique.

Des artistes, tels que Beeple ou Grimes, ont déjà saisi cette opportunité pour vendre leurs œuvres en tant que NFT. Cela annonce une nouvelle ère où la création artistique peut être valorisée d’une tout autre manière, loin des contraintes des galeries traditionnelles.

Mais attention ! Comme dans tout investissement, il est essentiel de faire preuve de prudence. Les cryptopunks et les NFT en général sont très volatils et peuvent aussi bien connaître une hausse fulgurante que subir une chute vertigineuse. Agissez toujours en connaissance de cause, après avoir évalué tous les risques potentiels.

FAQ

1. Qu’est-ce qu’un cryptopunk ?

Un cryptopunk est un avatar numérique unique généré algorithmiquement. Il fait partie d’un projet lancé en 2017 par Larva Labs et a été l’un des premiers NFT (Non-fungible tokens) à être créé.

2. Pourquoi les cryptopunks sont-ils si chers ?

La valeur d’un cryptopunk dépend de sa rareté et de la spéculation du marché. Certains collectionneurs sont prêts à payer des sommes élevées pour des cryptopunks rares ou recherchés.

3. Que sont les NFT (Non-fungible tokens) ?

Les NFT sont des tokens numériques uniques qui peuvent être utilisés pour représenter la propriété d’un bien numérique unique, qu’il s’agisse d’une image, d’un son ou d’un enregistrement vidéo.