Des morts-vivants à chaque coin de votre écran

S’il y a un genre qui s’est particulièrement développé ces dernières années dans le monde du jeu vidéo, c’est bien celui des jeux de zombies. Même si le concept reste globalement le même, à savoir survivre face à des hordes de morts-vivants, chaque développeur apporte sa touche personnelle et son univers pour proposer des jeux variés et originaux. C’est particulièrement le cas sur PS4, où les jeux de zombies sont nombreux et de qualité. Voici une sélection de quelques-uns des meilleurs titres disponibles sur cette console.

“The Last of Us” : une aventure dramatique

Souvent cité comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps, “The Last of Us”, développé par Naughty Dog, propose un mélange unique de survie, d’horreur et d’émotion. Vous y incarnerez Joel, un homme endurci qui doit traverser les États-Unis post-apocalyptiques en compagnie d’Ellie, une jeune fille qui pourrait être la clé pour trouver un remède contre l’épidémie qui a transformé une grande partie de la population en créatures féroces.

“Days Gone” : sur mon dos j’ai mon vélo, mon samouraï et les zombies

Dans “Days Gone”, développé par Bend Studio, vous incarnerez Deacon St. John, un motard qui essaie de survivre dans un monde ouvert infesté de zombies. Le jeu se distingue par son ambiance post-apocalyptique particulièrement réussie, ses hordes de zombies qui atteignent parfois plusieurs centaines d’individus et ses combats intenses, qui mêlent fusillade et corps à corps.

“Resident Evil 7: Biohazard” : le retour aux sources

Avec “Resident Evil 7: Biohazard”, la célèbre saga de Capcom est revenue à ses origines horrifiques, laissant de côté l’action effrénée des derniers épisodes pour proposer une aventure terrifiante à la première personne. Vous y incarnerez Ethan Winters, un homme à la recherche de sa femme disparue, qui se retrouve piégé dans une sombre demeure où règne une famille plus qu’étrange.

“Dying Light” : l’apocalypse en parkour

Développé par Techland, “Dying Light” combine le meilleur des jeux de zombies et de parkour. De jour, vous explorerez un monde ouvert infesté de zombies en utilisant vos talents athlétiques pour grimper sur les toits et éviter les dangers, mais la nuit, les rôles sont inversés et il faudra faire preuve de ruse et de rapidité pour échapper à des créatures sauvages et agressives.

Liste des meilleurs jeux de zombies sur PS4

Titre du jeu Développeur The Last of Us Naughty Dog Days Gone Bend Studio Resident Evil 7: Biohazard Capcom Dying Light Techland

FAQ

Quels sont les meilleurs jeux de zombies sur PS4 ?

Parmi les meilleurs jeux de zombies sur PS4, on peut citer “The Last of Us”, “Days Gone”, “Resident Evil 7: Biohazard” et “Dying Light”.

Quels sont les éléments clés d’un bon jeu de zombies ?

Un bon jeu de zombies doit proposer une atmosphère oppressive, des ennemis menaçants, un gameplay varié et une histoire captivante.

Pourquoi les jeux de zombies sont-ils si populaires ?

Les jeux de zombies représentent un défi de survie, où le joueur doit gérer ses ressources et prendre des décisions parfois difficiles pour rester en vie. Il s’agit aussi d’un genre qui permet de nombreuses variations au niveau de l’histoire, du gameplay et de l’atmosphère.