Qu’est-ce que YoutubeMusique?

YoutubeMusique est la nouvelle plateforme en ligne destinée aux amateurs de musique. Elle est une application mobile gratuite offerte par Google permettant d’écouter de la musique en continu sans interruption, à partir de vidéos Youtube. La grande particularité de YoutubeMusique est qu’elle propose une variété inégalée de chansons, d’albums, de playlists et même de concerts enregistrés qui ne sont pas toujours disponibles sur d’autres plateformes de streaming.

Comment ça marche?

Tout comme sur le site YouTube, vous pouvez rechercher vos chansons préférées, créer des playlists, découvrir de nouvelles musiques, et même partager votre écoute avec vos amis. Mais YoutubeMusique va plus loin avec un algorithme unique qui personnalise ses recommandations selon les préférences et le comportement d’écoute de chaque utilisateur.

L’utilisation de YoutubeMusique est très simple. Il suffit de :

Télécharger l’application YoutubeMusique sur votre smartphone ou tablette

Créer un compte gratuit (si vous n’en avez pas déjà un avec Google)

Commencer à chercher votre musique préférée et à construire vos premières playlists.

Les avantages de YoutubeMusique

L’un des grands avantages de YoutubeMusique est qu’elle permet d’écouter de la musique gratuitement, sans aucune contrainte d’abonnement payant. De plus, sa base de données est constamment mise à jour, garantissant une grande variété de titres disponibles.

Mais la fonctionnalité la plus appréciée de YoutubeMusique est probablement sa capacité à proposer à l’utilisateur une expérience d’écoute entièrement personnalisée, basée sur ses préférences et comportements d’écoute.

Offres gratuites vs payantes

Bien que YoutubeMusique soit gratuit, une offre premium existe également au prix de 9,99 euros par mois. Cette formule payante offre plusieurs avantages. Ces avantages incluent :

Pas de publicités

La possibilité d’écouter sa musique en arrière-plan

Le mode Offline pour écouter sa musique préférée sans connexion Internet

La possibilité d’écouter uniquement l’audio sans vidéo pour économiser les données mobiles

Un son de meilleure qualité

YoutubeMusique face à ses concurrents

Face à des géants du streaming musical comme Spotify, Deezer ou Apple Music, YoutubeMusique se différencie par sa dimension vidéo et son catalogue musical unique. En plus des millions de titres déjà disponibles sur ces plateformes, YoutubeMusique offre un accès à une multitude de contenus exclusifs, tels que des vidéos de concerts, des remix, des cover, etc.

FAQ

YoutubeMusique est-il vraiment gratuit?

Oui, l’utilisation de base de YoutubeMusique est gratuite. Cependant, l’offre premium offre des avantages supplémentaires pour une meilleure expérience d’écoute.

Quelle est la différence entre Youtube et YoutubeMusique?

YoutubeMusique est entièrement dédié à la musique, avec des fonctionnalités spécifiques telles que le mode arrière-plan qui diffère de la plateforme Youtube originale.

Dois-je créer un nouveau compte pour utiliser YoutubeMusique?

Non, si vous avez déjà un compte Google, vous pouvez l’utiliser pour vous connecter à YoutubeMusique.

Ainsi, YoutubeMusique apparaît comme une alternative intéressante pour écouter sa musique gratuite, tout en bénéficiant d’un catalogue riche et diversifié.