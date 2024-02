Introduction à YouTube musique

Dites adieu aux CDs, cassettes et même aux chaines hi-fi traditionnelles ! Aujourd’hui, pour écouter de la musique, il suffit de se connecter à de nombreuses plates-formes de streaming audio, dont la plus récente, YouTube Musique.

Qu’est-ce que YouTube Musique ?

YouTube Musique est une plateforme de streaming musical proposée par le géant de la vidéo en ligne, YouTube, filiale de Google. Lancé officiellement en 2018, ce service a pour vocation de concurrencer des plateformes déjà bien établies comme Spotify ou Apple Music.

Comment fonctionne YouTube Musique ?

Comme la plupart des plateformes de streaming, YouTube Musique propose deux formules : une version gratuite financée par la publicité et une version premium, sans publicité et avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.

YouTube Musique Premium est proposé à 9,99 € par mois et permet non seulement d’écouter de la musique sans publicité, mais également d’accéder à des titres exclusifs, d’écouter sa musique en arrière-plan et de télécharger les titres pour une écoute hors ligne.

Quels sont les avantages de YouTube Musique ?

Si on compare YouTube Musique à d’autres plateformes de streaming, plusieurs avantages sont à noter :

Un catalogue très vaste : puisque le service est lié à YouTube, il bénéficie du même catalogue musical, qui est l’un des plus volumineux du marché.

Une interface simple et intuitive : si vous connaissez déjà YouTube, vous n’aurez aucune difficulté à utiliser YouTube Musique.

La possibilité d’écouter non seulement de la musique, mais aussi des clips, des concerts en direct, des covers…

Les limites de YouTube Musique

Si YouTube Musique a de nombreux atouts, il présente tout de même quelques limites :

En version gratuite, l’écoute en arrière-plan n’est pas disponible. Vous devrez donc laisser l’application ouverte pour écouter votre musique.

La qualité audio n’est pas toujours à la hauteur de celle proposée par les concurrents, notamment pour les morceaux les moins populaires.

L’organisation des playlists et les recommandations sont parfois un peu brouillonnes.

FAQ

Quelle différence entre YouTube Musique et YouTube Premium ?

YouTube Premium est un service payant qui permet d’accéder à YouTube et YouTube Musique sans publicité et avec les fonctionnalités d’écoute en arrière-plan et de téléchargement.

Est-il possible de transférer ses playlists d’une autre plateforme vers YouTube Musique ?

Oui, il existe des outils tiers qui permettent de transférer vos playlists d’une plateforme à une autre.

Comment télécharger de la musique sur YouTube Musique ?

Il suffit d’être abonné à YouTube Musique Premium, de sélectionner une chanson ou une playlist, puis de cliquer sur l’icône de téléchargement.

En résumé, si vous êtes un grand amateur de musique et que vous aimez découvrir de nouveaux artistes, YouTube Musique pourrait bien être la plateforme de streaming idéale pour vous. Son principal atout, c’est sans conteste son catalogue gigantesque qui regroupe aussi bien les grands classiques que les dernières nouveautés, de tous les styles et de tous les pays. L’accès à des contenus exclusifs comme les concerts, les clips ou les covers est également un gros plus. Si vous n’avez pas encore testé cette plateforme, pourquoi ne pas vous lancer et voir ce qu’elle a à offrir ?