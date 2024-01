Une brève présentation d’Exacompta

Fondée il y a plus de 150 ans, Exacompta est une entreprise pionnière dans la fabrication de produits de classement, de fournitures de bureau et d’articles de papeterie. Avec une présence dans plus de 80 pays, la marque jouit d’une immense popularité dans le domaine du classement papier.

Des produits révolutionnaires pour le classement papier

Exacompta offre une gamme complète de produits de gestion de documents, allant des simples classeurs aux systèmes de classement innovants. La marque a toujours été à la pointe de l’innovation pour aider les utilisateurs à organiser et à retrouver leurs documents plus facilement.

Les classeurs et intercalaires: des classiques indémodables

Essentiels dans le bureau comme à la maison, les classeurs et intercalaires Exacompta sont connus pour leur robustesse et leur durabilité. En matière cartonnée ou en plastique, ils offrent une grande capacité de rangement tout en protégeant efficacement les documents.

Les modules de classement: une solution innovante

Alliant esthétique et fonctionnalité, les modules de classement permettent non seulement de ranger les dossiers, mais aussi de les hiérarchiser pour un accès plus rapide. Chaque boîte contient plusieurs casiers, rendant le système d’organisation flexible et modulable.

Les chemises à élastiques: le choix du transport facile

Avec un système de fermeture sécurisé, les chemises à élastiques Exacompta assurent la protection des documents lors de leurs déplacements. Compactes et légères, elles sont idéales pour le transport de devis, factures ou contrats.

Un investissement durable pour l’éco-responsabilité

En favorisant le recyclage et l’usage de matériaux renouvelables, Exacompta adopte une démarche écologique pour la fabrication de ses produits. Par exemple, les classeurs et chemises à élastiques sont souvent fabriqués à partir de carton recyclé.

Une satisfaction client inégalée

Grâce à des produits de haute qualité et un service client excellant, Exacompta jouit d’une forte satisfaction de clientèle. Les nombreux avis positifs sur les différents supports d’achat démontrent la confiance accordée par les utilisateurs à la marque.

Exacompta : plus qu’une simple marque de papeterie

C’est un véritable partenaire pour l’organisation de nos documents. Avec une gamme de produits sans cesse améliorée et élargie, Exacompta s’adapte au mieux aux besoins de chacun et s’affirme comme un incontournable du monde du classement papier.

