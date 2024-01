Qu’est-ce que Axie Infinity ?

Axie Infinity est un jeu blockchain basé sur la philosophie “Play-to-Earn” (jouer pour gagner) qui a été lancé en 2018 par le studio vietnamien Sky Mavis. Le jeu permet aux utilisateurs d’élever, de combattre et d’échanger des créatures virtuelles appelées Axies dans un univers fantastique.

L’aspect interactif du jeu résides dans l’élevage de ces Axies, des animaux de compagnie virtuels inspirés de Pokemons. Grâce au principe de la blockchain, chaque Axie est unique et peut être acheté ou vendu sous forme de NFT (Non-fungible Token). Ainsi, chaque action réalisée dans le jeu a une valeur économique, qu’il s’agisse de battre un autre joueur, d’élever un Axie ou de le vendre.

Comment gagner de l’argent avec Axie Infinity ?

Dans Axie Infinity, les joueurs peuvent gagner de l’argent de plusieurs manières :

Les combats d’Axies : SLP et AXS

Les joueurs peuvent gagner des SLP (Smooth Love Potion), une cryptomonnaie qui peut être échangée contre des devises réelles. Pour cela, ils doivent participer à des batailles avec leur équipe d’Axies. En gagnant ces batailles, ils récoltent des SLP qui peuvent ensuite être vendus sur des plateformes d’échange de cryptomonnaies comme Binance ou Uniswap.

Breeding : Créer et vendre ses propres Axies

Les joueurs peuvent également faire se reproduire leurs Axies pour en créer de nouveaux, qui peuvent ensuite être vendus sur le Marketplace Axie. Ceci nécessite un certain nombre de SLP. Plus vous faites se reproduire vos Axies, plus le nombre de SLP nécessaire augmentera.

Land : Le potentiel des terrains

Axie Infinity offre également la possibilité d’acheter et de vendre des terrains virtuels. Ces terrains peuvent générer des ressources ou être utilisés pour créer des bâtiments et des maisons pour vos Axies. Ils représentent une autre source potentielle de revenu pour les joueurs.

Risques et opportunités

Comme toute cryptomonnaie ou jeu blockchain, Axie Infinity présente certains risques. La volatilité des prix, la dépendance au marché des cryptomonnaies et le risque de piratage sont des éléments à prendre en compte.

Cependant, le jeu offre également des opportunités sans précédent. En offrant une alternative aux modèles traditionnels de la monétisation des jeux, Axie Infinity a permis à de nombreux joueurs de transformer leur passion en véritable revenu.

FAQ

Q. Comment commencer à jouer à Axie Infinity ?

R. Vous devrez d’abord acheter trois Axies sur le Marketplace Axie. Ensuite, vous devrez créer un compte sur le site Web d’Axie Infinity et télécharger le jeu.

Q. Péut-on jouer à Axie Infinity sans dépenser d’argent ?

R. Actuellement, pour commencer à jouer à Axie Infinity, vous devez investir un certain montant pour pouvoir acheter vos premiers Axies.

Q. Qu’est-ce qu’un SLP ?

R. Le SLP, ou Smooth Love Potion, est une cryptomonnaie que vous pouvez gagner en jouant à Axie Infinity. Il peut être vendu ou utilisé pour faire se reproduire vos Axies.

Q. Est-ce que Axie Infinity est légal ?

R. Oui, Axie Infinity est tout à fait légal. Cependant, en fonction de votre pays de résidence, les revenus que vous tirez de la vente de vos Axies ou de vos SLP peuvent être taxés. Nous vous conseillons de vous informer sur la législation de votre pays en matière de cryptomonnaies et de revenus provenant de jeux en ligne.

Q. Combien puis-je gagner avec Axie Infinity ?

R. Cela dépend de nombreux facteurs, comme le nombre d’Axies que vous possédez, leur valeur, le nombre de parties que vous gagnez, etc. Certains joueurs parviennent à gagner un véritable salaire grâce à Axie Infinity mais cela demande un investissement en temps et potentiellement en argent.