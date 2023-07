Au fil des années, l’usage de la cigarette électronique s’est largement développé, notamment auprès des personnes qui souhaitent réduire, voire arrêter de façon définitive, leur consommation de tabac. Si certains optent pour des arômes neutres ou semblables à celui de la cigarette traditionnelle, d’autres se tournent vers des alternatives plus fantaisistes (fruits, crème brûlée, menthe, biscuit, etc). Afin de mieux comprendre le processus de fabrication de ces arômes, Vapoter.fr vous présente Flavour Power, fabricant français d’e-liquide basé en Auvergne.

Flavour Power, une marque made in France

Fondée en 2014, Flavour Power est née de l’union entre deux entreprises, CBP Distri SAS et Auvergne-Phyto. La seconde était d’abord spécialisée dans la création d’arômes pour le secteur alimentaire. En 2012, l’équipe a été contactée pour se lancer dans la fabrication d’arômes pour e-liquides qui, jusqu’alors, étaient surtout produits en Chine. Auvergne-Phyto a alors imaginé la marque Flavour Power, aujourd’hui à l’origine de plus de 70 saveurs toutes plus originales les unes que les autres. Réputée pour la qualité de ses produits, élaborés dans le respect du consommateur, Flavour Power figure aujourd’hui parmi les leaders du marché français de la vape.

Les étapes de création d’un arôme e-liquide Flavour Power

Composé de propylène glycole, de glycérine végétale et de nicotine, un e-liquide se distingue d’un autre grâce à son arôme. Dans le respect du protocole de sécurité en vigueur, établi par la TPD européenne (Tobacco Products Directive), un arôme Flavour Power est conçu en suivant différentes étapes :

Analyse des tendances du marché et des préférences des consommateurs.

Développement du concept de l’arôme à partir des données recueillies.

Sélection des ingrédients (naturels ou synthétiques) par les aromaticiens.

Expérimentations pour obtenir l’arôme souhaité.

Tests de qualité, de saveur et de sécurité.

Amélioration jusqu’à l’obtention du produit final.

Quelques rappels sur les exigences de la TPD

La TPD encadre la production et la vente des produits du secteur du tabac et de l’e-cigarette en Europe. Concernant la fabrication d’e-liquides, la TPD exige :

Une contenance maximale de 10 ml pour les flacons, de 2 ml pour les réservoirs de cigarette électronique.

Une concentration en nicotine limitée à 20 mg/ml.

La présence d’un étiquetage présentant la concentration en nicotine, les avertissements sanitaires et les coordonnées du fabricant sur l’emballage.

Une demande d’autorisation avant la mise en vente sur le marché.

Par ailleurs, Flavour Power met en garde contre les risques liés aux e-liquides faits maison par les consommateurs, dont la santé et la sécurité pourraient être atteintes lors de telles pratiques.

Une grande diversité d’arômes

Flavour Power l’affirme : il est possible de recréer l’arôme de tous les aliments comestibles. Toutefois, certains sont plus complexes à reproduire que d’autres, comme le chocolat et certains fruits. En optant pour des arômes agréables et savoureux, le consommateur vise à améliorer son expérience de vape. Ainsi, chaque utilisateur est en mesure de trouver un produit qui convient à ses préférences. Noisette, anis, bubble gum, fruits rouges, café ou encore chocolat-menthe : variez les plaisirs avec Flavour Power !