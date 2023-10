L’arrivée de l’automne est souvent synonyme de changements dans la décoration de notre maison. Pour apporter un soupçon de cette saison chaleureuse et colorée à votre domicile, rien de tel qu’une belle couronne d’automne sur votre porte. Dans cet article, nous vous proposons des conseils et astuces pour réaliser facilement une couronne d’automne DIY à partir de matériaux naturels que vous pouvez trouver lors de vos balades en forêt ou simplement dans votre jardin.

Choisissez les éléments de base pour votre couronne

Tout d’abord, il est essentiel de choisir les éléments qui constitueront votre couronne d’automne. Voici quelques idées d’éléments naturels que vous pouvez utiliser pour composer cette décoration :

Des brindilles : elles garantiront une bonne structure autour de laquelle ajouter vos autres matériaux;

: elles garantiront une bonne structure autour de laquelle ajouter vos autres matériaux; Des feuilles bigarrées : sélectionnez des feuilles aux teintes variées pour apporter de la couleur à votre couronne;

: sélectionnez des feuilles aux teintes variées pour apporter de la couleur à votre couronne; Des pommes de pin : disponibles dans diverses tailles et formes, les pommes de pin sont emblématiques de l’automne et ajoutent du volume à votre création;

: disponibles dans diverses tailles et formes, les pommes de pin sont emblématiques de l’automne et ajoutent du volume à votre création; Des fruits secs : petites citrouilles, petites pommes de terre, baies séchées ou oranges cannelées, ces éléments peuvent apporter une touche rustique et unique à votre couronne;

: petites citrouilles, petites pommes de terre, baies séchées ou oranges cannelées, ces éléments peuvent apporter une touche rustique et unique à votre couronne; Des rubans : pour ajouter du contraste et une touche festive. Choisissez des couleurs vives ou douces, selon votre préférence.

Préparez les matériaux de votre couronne

Une fois que vous avez rassemblé tous les éléments naturels nécessaires, commencez par nettoyer les matériaux avant de les utiliser. Éliminez tout résidu, insecte ou poussière sur les feuilles, brindilles, pommes de pin et fruits secs.

Sélection et préparation des feuilles

Afin de préserver la couleur des feuilles, pensez à les faire sécher au préalable pendant quelques jours entre les pages d’un livre lourd, afin qu’elles gardent leur forme aplatie. Choisir des feuilles de différentes tailles,-formes et couleurs permettra de créer un rendu intéressant et visuellement harmonieux.

Traitement des pommes de pin

Pour éviter que vos pommes de pin ne s’ouvrent ou ne se cassent avec le temps, plongez-les dans de l’eau bouillante pendant une dizaine de minutes afin de tuer les insectes, bactéries ou moisissures qui pourraient être présents. Ensuite, faites-les sécher sur un morceau de papier absorbant pendant quelques heures pour éliminer l’humidité.

Créez la structure de la couronne

La première étape de la réalisation de votre couronne automnale consiste à créer sa structure. Pour cela vous pouvez choisir différentes options :

Un cercle en métal : il existe des anneaux en métal disponibles dans les magasins de loisirs créatifs qui offrent une base solide pour votre couronne;

: il existe des anneaux en métal disponibles dans les magasins de loisirs créatifs qui offrent une base solide pour votre couronne; Des brindilles nouées : formez un cercle avec plusieurs brindilles que vous pouvez lier ensemble avec du fil de fer, puis renforcez la structure avec d’autres brindilles entrelacées autour du cercle initial.

: formez un cercle avec plusieurs brindilles que vous pouvez lier ensemble avec du fil de fer, puis renforcez la structure avec d’autres brindilles entrelacées autour du cercle initial. Un vieux cintre en métal : redressez-le puis reformez-le en un cercle; ceci est un moyen économique et écologique de donner une nouvelle vie à un objet usagé.

N’hésitez pas à utiliser du fil de fer, du fil floral ou de la ficelle pour consolider la structure de votre couronne si nécessaire.

Faites votre composition

Maintenant que votre structure est prête, il est temps d’y ajouter vos éléments naturels préparés précédemment. Procédez étape par étape en tâchant d’obtenir une répartition équilibrée et harmonieuse :

Commencez par fixer les feuilles autour du cercle; Ajoutez ensuite les pommes de pin en alternant tailles et formes; Incorporez les fruits secs en comblant les espaces vides; Terminez en ajoutant des rubans colorés pour apporter une touche finale à votre couronne.

Fixez les éléments avec du fil floral, de la ficelle ou un pistolet à colle pour garantir que votre décoration tiendra bien tout au long de l’automne.

Astuces et conseils supplémentaires

Pensez à faire pivoter régulièrement votre couronne sur votre porte pour vérifier qu’elle résiste aux intempéries; Si vous souhaitez ajouter une touche encore plus originale, essayez d’intégrer des éléments issus de vos balades automnales comme des plumes ou écorces;



.

En suivant ces étapes et astuces, vous serez en mesure de créer une magnifique couronne d’automne qui ornera fièrement votre porte et apportera une ambiance chaleureuse à votre domicile. N’hésitez pas à personnaliser votre création selon vos goûts et vos envies pour la rendre unique et inimitable.