Une intégration progressivement acceptée dans la sphère éducative

Depuis ces dernières années, l’école d’esports fait peu à peu sa place au sein de l’éducation traditionnelle. Des institutions éducatives autour du monde, de l’Europe aux États-Unis en passant par l’Asie, ont décidé d’intégrer ce domaine parfois méconnu, parfois décrié, dans leurs programmes scolaires et universitaires.

Ce phénomène est en partie dû à la croissance fulgurante du secteur des esports. D’après une étude réalisée par le Newzoo Global Esports Market, la valeur du marché mondial de l’esport était estimée à 906 millions de dollars en 2018 et devrait atteindre 1,79 milliard de dollars en 2022. Impressionnant, n’est-ce pas?

Le développement de compétences uniques et recherchées

L’école d’esports ne se limite pas à des entraînements sur les jeux vidéo. Au contraire, elle propose une palette de compétences diverses et complémentaires. Le développement de compétences stratégiques et analytiques, la coordination oculo-manuelle, la prise de décision rapide, sont parmi les aptitudes cultivées par ces programmes. Inévitablement, la pratique de l’esport nécessite également certaines compétences techniques liées au matériel de jeu et aux logiciels.

À côté de ces compétences directement liées à l’esport, les programmes proposés par les écoles d’esports incluent aussi des sujets tels que le marketing de l’esport, le droit de l’esport, la gestion de l’esport… Ce large éventail de compétences rend les diplômés de ces écoles particulièrement attractifs pour les entreprises des secteurs du jeu vidéo, du divertissement et du numérique.

De nouvelles perspectives de carrière

Traditionnellement, le monde du jeu vidéo et de l’esport offre plusieurs opportunités de carrière. On pense naturellement aux gamers professionnels, mais aussi aux influenceurs, aux organisateurs de tournois, aux commentateurs et analystes… L’éducation esportive permet donc d’ouvrir les portes de ces métiers passionnants et en pleine croissance.

Des enjeux sociétaux importants

L’intégration de l’esport dans l’éducation traditionnelle soulève également des questions importantes. Par exemple, comment éviter que les jeux vidéo ne deviennent une source d’addiction pour les élèves? Quels sont les impacts de la pratique intensive du jeu vidéo sur la santé mentale et physique des jeunes?

Ces questions sont prises très au sérieux par les écoles d’esports, qui prennent des mesures pour prévenir les risques d’addiction et promouvoir un mode de vie sain et équilibré. Des séances d’éducation à la santé numérique et des entretiens réguliers avec des psychologues sont ainsi organisés pour accompagner les élèves.

La reconnaissance institutionnelle des formations en esport

Un certain nombre de pays ont franchi le pas en reconnaissant officiellement les formations en esport. C’est le cas de la France, où le ministère des Sports a reconnu l’esport comme une discipline à part entière en 2016. Depuis, plusieurs diplômes en esport ont été créés et de nombreuses écoles privées ont vu le jour, signe de la dynamique du secteur.

En route pour l’avenir

Si l’intégration de l’esport dans l’éducation traditionnelle continue à ce rythme, il est possible que nous assistions à l’émergence d’une véritable « industrie de l’éducation esportive » dans les années à venir. Il n’est pas non plus exclu que l’esport fasse son apparition dans les programmes scolaires de la maternelle à l’université, de la même manière que le sport traditionnel.

FAQ

1. Qu’est-ce que l’école d’esport?

L’école d’esport est un concept nouveau où l’enseignement traditionnel se mélange aux jeux vidéo compétitifs. Les étudiants apprennent à la fois les compétences nécessaires pour exceler dans le domaine de l’esport et suivent des cours plus traditionnels dans des matières comme le marketing, la gestion et les langues étrangères.

2. Où puis-je suivre une formation en esport?

Il existe aujourd’hui un grand nombre d’écoles d’esport dans le monde, notamment en Europe, en Asie et aux États-Unis.

3. Est-ce que l’éducation esportive est reconnue par l’État?

En France, le Ministère des Sports a reconnu l’esport comme une discipline sportive et plusieurs diplômes en esport sont reconnus par l’État. Dans d’autres pays, la situation peut varier. Il est donc important de se renseigner avant de choisir une formation.