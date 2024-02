Qu’est-ce que Google My Business et pourquoi est-ce important?

Google My Business est un outil gratuit fourni par le géant du web Google qui permet aux propriétaires d’entreprises de gérer leur présence en ligne sur la plateforme Google, incluant Google Search et Google Maps. Cet outil fournit un moyen facile pour les entreprises de se connecter avec les clients et de construire une présence en ligne solide. Une partie importante de Google My Business est le système d’avis, qui permet aux clients de laisser des commentaires sur les entreprises qu’ils ont visitées.

Les avis Google My Business sont essentiels pour trois principales raisons :

Ils aident à améliorer le référencement local : Google utilise les avis – parmi de nombreux autres facteurs – lors de la détermination du classement local.

Ils fournissent des informations précieuses : Les critiques Google My Business sont une mine d’information pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs produits, services ou même leurs opérations internes.

Ils renforcent la crédibilité : Les avis positifs augmentent la confiance des clients potentiels et peuvent avoir un impact considérable sur les ventes.

Quand et pourquoi faut-il supprimer les avis Google My Business?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un propriétaire d’entreprise pourrait souhaiter supprimer un avis Google My Business. Cependant, il est important de noter que Google n’autorise la suppression que dans certaines circonstances. Par exemple, si l’avis est offensant, usurpe l’identité de quelqu’un d’autre, contient du contenu sexuellement explicite ou illicite, enfreint un autre règlement de Google, ou des détails privés, alors vous avez une bonne raison de demander une suppression.

Comment supprimer un avis Google My Business en trois étapes simples

Etape 1 : Connectez-vous à votre compte

Connectez-vous à votre compte Google My Business et allez sur la page où les avis sont affichés. Cela peut généralement être trouvé en naviguant dans le menu du côté gauche et en cliquant sur “Avis”.

Etape 2 : Flaguer l’avis pour une relecture

En supposant que l’avis viole les règles de Google, la prochaine étape est de le signaler à l’équipe de modération. Vous pouvez le faire en cliquant sur les trois points verticaux à côté de l’avis, puis en sélectionnant “Signalé comme inapproprié”.

Etape 3 : Patientez

Une fois que vous avez signalé un avis, il vous suffit d’attendre. Google peut prendre plusieurs jours à examiner l’avis signalé et à décider s’il doit être supprimé. Il est donc essentiel de faire preuve de patience.

Que faire si l’avis n’est pas supprimé par Google ?

Si l’avis n’est pas supprimé par Google malgré qu’il viole les règles de la plateforme, vous pouvez contacter directement l’assistance Google et expliquer le problème. Vous pouvez également essayer de contacter la personne qui a laissé l’avis et lui demander respectueusement de le supprimer.

Questions fréquemment posées

1. Puis-je supprimer moi-même un avis sur Google My Business?

Non, vous ne pouvez pas supprimer vous-même un avis. Vous pouvez signaler un avis à Google et leur demander de le supprimer s’il enfreint leurs directives.

2. Quand Google supprime-t-il un avis signalé?

Le temps que Google prend pour supprimer un avis varie. En général, cela peut prendre de quelques jours à une semaine.

3. Dois-je répondre à un avis négatif?

Oui, il est généralement conseillé de répondre à tous les avis pour montrer que vous prenez en compte les opinions de vos clients. En cas de critique négative, une réponse professionnelle et polie peut montrer à d’autres clients que vous prenez l’expérience de vos clients au sérieux.