Le parcours de Google Maps

Lancée en 2005 par Google, Google Maps est devenue l’application GPS par excellence pour la majeure partie des utilisateurs de smartphones à travers le monde. Ce n’était pourtant que le début de cette application qui est devenue une véritable révolution dans le domaine de la navigation.

Le tournant de la navigation personnelle

Google Maps a tout d’abord établi un nouveau standard en fournissant des cartes interactives de haute qualité couvrant le monde entier. Avant son avènement, les utilitaires de cartographie disponibles étaient soit limités à certaines régions, soit de moindre qualité. Désormais, avec une simple adresse ou coordonnées GPS, tout un chacun peut se retrouver n’importe où dans le monde grâce à cette application.

La possibilité de zoomer et de faire pivoter le plan contribue à une utilisation facile et pratique.

Son module de recherche puissant permet de trouver rapidement une adresse, un lieu connu ou même une entreprise.

Avec le mode Street View, on peut même visualiser les rues comme si on y était, une véritable prouesse à l’époque de son lancement.

Un système d’itinéraire intelligent

Autre point important, Google Maps a permis aux utilisateurs de calculer des itinéraires personnalisés en fonction de leurs moyens de transport : voiture, transports en commun, piéton, vélo… Et même plus récemment, des itinéraires pour covoiturage ou services de VTC comme Uber.

Détails en temps réel

En plus des informations statiques, Google Maps fournit des informations en temps réel telles que la circulation, les accidents ou les travaux en cours. Ainsi, l’application peut recalculer les itinéraires en conséquence pour toujours proposer le trajet le plus rapide. Un atout indéniable qui a fait la réputation de l’outil.

Plus qu’une application de cartographie

Avec le temps, Google Maps a évolué pour devenir beaucoup plus qu’un simple outil de navigation. D’un simple clic, il est possible d’accéder à des informations sur les entreprises locales, les restaurants, les sites touristiques et bien d’autres choses encore autour de soi ou à proximité d’une destination spécifique.

Les avis et notes des utilisateurs permettent de se faire une idée sur la qualité d’un service.

Des photos et parfois des visites virtuelles enrichissent l’expérience utilisateur.

L’application propose même des itinéraires touristiques et des recommandations basées sur vos goûts et vos habitudes.

FAQ

Google Maps est-il gratuit ?

Oui, Google Maps est une application gratuite. Certaines fonctionnalités avancées peuvent nécessiter un compte Google, mais l’utilisation de base ne nécessite aucun frais.

Google Maps fonctionne-t-il sans connexion internet ?

Oui, en téléchargeant les cartes de la zone où vous comptez vous déplacer en avance, Google Maps peut fonctionner sans connexion internet.

Quels sont les concurrents de Google Maps ?

Parmi les concurrents de Google Maps, on peut citer Apple Maps, Waze (également propriété de Google), Here WeGo ou encore OpenStreetMap.

Google Maps reste une application essentielle pour bien des utilisateurs à travers le monde. Son évolution au fil des ans démontre bien comment elle a su s’adapter aux besoins de ses utilisateurs pour rester pertinente et innovante.