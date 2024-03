Comprendre la VAE et son fonctionnement

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est un dispositif qui permet à une personne, quels que soient son âge, sa nationalité ou son statut, de faire valider les compétences acquises grâce à une expérience professionnelle ou bénévole. Pour devenir moniteur éducateur par le biais de la VAE, il est nécessaire de répondre à un certain nombre de critères pour être éligible à cette validation.

Le processus de la VAE comprend plusieurs étapes clés :

La recevabilité de la candidature

La constitution du dossier VAE

La présentation devant un jury

L’attribution du diplôme

Les critères d’éligibilité à la VAE

Selon le site officiel de l’administration française, pour être éligible à la VAE en tant que moniteur éducateur, il faut :

Avoir une expérience d’au moins 1 an, en continu ou non, en rapport direct avec le contenu du diplôme visé. Cette expérience doit avoir été acquise au cours des 10 dernières années. L’expérience peut être acquise en tant que salarié, indépendant, bénévole ou volontaire. Les périodes de formation ou de stage ne sont pas prises en compte.

Processus à suivre pour obtenir le diplôme

Le processus de validation des acquis de l’expérience pour devenir moniteur éducateur comprend plusieurs étapes.

Etape 1 : La recevabilité de la candidature

Cette première étape consiste à vérifier que la personne remplit les conditions nécessaires pour faire une VAE. Elle doit remplir un formulaire de candidature.

Etape 2 : La constitution du dossier VAE

Lors de cette étape, le candidat doit décrire et analyser ses expériences professionnelles en lien avec le diplôme visé.

Etape 3 : La présentation devant un jury

Le candidat doit expliquer et valoriser ses expériences devant une équipe de professionnels du secteur.

Etape 4 : L’attribution du diplôme

Si le jury estime que le candidat a acquis les compétences nécessaires, il lui attribue le diplôme.

La durée du processus de VAE

Il n’y a pas de durée définie pour le processus de VAE. Tout dépend du temps que le candidat prend pour préparer son dossier et passer devant le jury. Il est néanmoins courant que le processus prenne entre 6 mois et 1 an.

Après l’obtention de votre diplôme

Après avoir obtenu votre diplôme de moniteur éducateur grâce à la VAE, vous pourrez exercer ce métier passionnant et utile. Votre expérience validée par le diplôme sera un atout pour postuler à des postes et progresser dans votre carrière.

Foire aux questions

Qu’est-ce qu’un moniteur éducateur ?

Le moniteur éducateur a pour mission d’encadrer et d’accompagner des personnes ayant des difficultés sociales, des troubles du comportement ou un handicap.

La VAE est-elle réservée à certains métiers ou secteurs ?

Non, la VAE est un dispositif ouvert à tous les métiers, tous les secteurs d’activité et tous les niveaux de qualification.

La VAE est-elle payante ?

La VAE peut être prise en charge par différents organismes selon la situation du candidat (Pôle Emploi, Région, employeur…). Il est conseillé de se renseigner auprès des organismes compétents.