Le Xiaomi 365 en bref

Quand on parle de mobilité urbaine moderne, on ne peut éviter de mentionner la trottinette électrique Xiaomi 365. Elle est devenue une alternative appréciée pour les déplacements en ville, pour ceux qui souhaitent contourner le trafic ou réduire leur empreinte carbone.

Venu de Chine, Xiaomi a toujours été connu pour produire des produits de haute qualité à des prix abordables. Et le Xiaomi 365 ne déroge pas à la règle. Il a été conçu avec une attention toute particulière portée à la qualité des matériaux et aux détails, ce qui place cette trottinette dans une catégorie à part.

Une technologie de pointe pour une conduite plus sûre

Le Xiaomi 365 est doté d’un système de freinage E-ABS anticollision sur la roue avant et d’un frein à disque sur la roue arrière. Il peut freiner en toute sécurité à une distance de 4 mètres, ce qui le rend plus sûr.

De plus, grâce à l’application dédiée, vous pouvez suivre votre vitesse en temps réel, surveiller l’état de la batterie ou même contrôler l’allumage des phares.

Ses caractéristiques techniques

Parmi les caractéristiques du Xiaomi 365, on retrouve :

Un poids total de 12,5 kg

Une capacité de charge maximale de 100 kg

Une autonomie de 30 km

Une vitesse maximale de 25 km/h

Une batterie de 18 650 mAh, qui se recharge en environ 5 heures

Son confort et sa praticité

Une des forces du Xiaomi 365 est son design minimaliste. La trottinette est facile à plier, ce qui la rend pratique pour les trajets quotidiens. Elle dispose également de pneus antidérapants qui augmentent sa stabilité.

De plus, le Xiaomi 365 a un système de récupération d’énergie cinétique, qui convertit l’énergie cinétique en électricité et prolonge ainsi la durée de la batterie. Pour ce faire, il suffit de maintenir la poignée de frein enfoncée pendant la conduite.

Une révolution pour la mobilité urbaine

Avec le Xiaomi 365, la mobilité urbaine a connu une réelle transformation. Il est devenu une excellente alternative pour nos trajets quotidiens, réduisant les embouteillages et contribuant à un mode de vie plus écologique.

Est-ce un gadget ? Loin de là. C’est un outil de plus pour repenser notre mobilité et adopter un mode de vie plus durable.

FAQ

Le Xiaomi 365 est-il résistant à l’eau ?

Oui, il est résistant à l’eau, mais il n’est pas recommandé de rouler sous la pluie ou sur des surfaces mouillées, car cela peut affecter les performances de freinage.

Peut-on remplacer la batterie du Xiaomi 365 ?

Oui, la batterie est remplaçable. Il est recommandé de le faire auprès d’un service après-vente certifié pour garantir une installation correcte.

Comment fonctionne le verrouillage de la trottinette ?

Le Xiaomi 365 peut être verrouillé à l’aide de l’application dédiée. Lorsque la trottinette est verrouillée, le moteur ne fonctionne pas, ce qui dissuade les vols.