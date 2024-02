Design et ergonomie : L’alliance parfaite

Le design du Sony Xperia Z3 Compact est une des caractéristiques qui a tout d’abord attiré l’attention du public. Avec des dimensions de 127,3 x 64,9 x 8,6 mm, il se positionne dans la catégorie des smartphones compacts et légers. L’écran de 4,6 pouces est cerclé de fines bordures qui donnent un sentiment de grandeur. La coque en verre et les coins en plastique translucide ajoutent une touche esthétique qui n’a pas manqué de séduire. Ergonomiquement, la prise en main est excellentes.

Qualité d’écran

Le Sony Xperia Z3 Compact est équipé d’un écran IPS LCD de 720p, avec une résolution de 319 ppi. Si l’on peut regretter l’absence d’un écran Full HD, les couleurs sont vibrantes et le contraste est excellent. L’écran est réactif et offre une excellente lisibilité, même en plein soleil.

Performance et autonomie: Le must des smartphones compacts

En termes de performances, le Xperia Z3 Compact n’a rien à envier à ses concurrents. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 801 quad-core cadencé à 2.5 GHz, secondé par une mémoire vive de 2 Go. Ce qui garantit à l’utilisateur une fluidité sans égale lors de l’utilisation du smartphone.

Autonomie de la batterie

Le Sony Xperia Z3 Compact est équipé d’une batterie non amovible de 2600 mAh, suffisante pour tenir toute la journée lors d’une utilisation normale. Sony annonce une autonomie record de deux jours. De plus, avec le mode STAMINA, l’autonomie peut être prolongée en désactivant certaines fonctionnalités non-essentielles.

Appareil photo : Des clichés de qualité

Le Sony Xperia Z3 Compact est équipé d’un capteur principal de 20.7 mégapixels et d’un capteur frontal de 2.2 mégapixels. Il est capable de prendre des photos de très bonne qualité même en condition de faible luminosité. De plus, il peut filmer en 4K, une qualité rare pour un smartphone compact.

Fonctionnalités ajoutées

Outre les caractéristiques techniques, le Sony Xperia Z3 Compact dispose de plusieurs fonctionnalités intéressantes. Il est résistant à l’eau et à la poussière. Il est également possible de le connecter à une PlayStation 4 et de jouer à distance grâce à sa compatibilité avec la fonction PS4 Remote Play.

Rapport Qualité/Prix

Le Sony Xperia Z3 Compact est un smartphone de haute qualité offert à un prix compétitif. Bien qu’il ne soit plus le dernier né de la marque, il conserve une très bonne cote sur le marché de l’occasion et offre un excellent rapport qualité/prix.

FAQ

Quelle est l’autonomie réelle du Xperia Z3 Compact ?

Avec une utilisation moyenne, la batterie peut durer jusqu’à deux jours sans recharge. Cette autonomie peut varier en fonction de l’utilisation.

Le Xperia Z3 Compact est-il compatible avec les dernières versions d’Android ?

Oui, le Xperia Z3 Compact est compatible avec les dernières versions d’Android.

Le Xperia Z3 Compact est-il vraiment résistant à l’eau ?

Oui, le Xperia Z3 Compact est certifié IP68, ce qui signifie qu’il est résistant à la poussière et à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.