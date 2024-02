Le lancement du Samsung S6

Le Samsung S6 a été lancé au début de l’année 2015, marquant un tournant majeur pour le géant sud-coréen. Le design premium et les caractéristiques techniques impressionnantes du S6 ont rapidement séduit les utilisateurs à travers le monde.

Design et Ergonomie

L’un des principaux atouts du Samsung S6 est son design. Fin et léger, il offre une prise en main agréable. Le dos en verre et le cadre métallique ajoutent une touche d’élégance et de robustesse. Son écran Super AMOLED de 5,1 pouces offre une qualité d’image remarquable, avec des couleurs vives et un niveau de détail impressionnant.

Dimensions Poids Matériaux 143,4 x 70,5 x 6,8 mm 138 g Aluminium, Verre

Une interface intuitive

L’interface du Samsung S6 est smooth, réactive et conviviale. Doté du système d’exploitation Android 5.0 Lollipop, amélioré par la surcouche TouchWiz, l’appareil offre une expérience utilisateur unique.

Performances et Autonomie

Avec son processeur Samsung Exynos 7420, le Samsung S6 offre de hautes performances. Couplé à 3 Go de RAM, cet appareil est capable de gérer efficacement plusieurs tâches en même temps. De plus, sa batterie de 2550 mAh offre une autonomie très correcte, vous permettant d’utiliser votre smartphone tout au long de la journée sans avoir à le recharger.

Processeur RAM Capacité Batterie Exynos 7420, Octa-core, 2100MHz 3 Go LPDDR4 2550 mAh

Capacités photographiques

L’un des points forts du Samsung S6 est sa caméra. Doté d’un appareil photo arrière de 16 mégapixels avec une ouverture f/1.9, il offre un rendu de qualité même en faible luminosité. Le capteur frontal de 5 mégapixels garantit quant à lui des selfies de qualité.

Connectivité et stockage

Le Samsung S6 offre une connectivité complète, avec le support du WiFi ac, Bluetooth 4.1, NFC et 4G LTE. En ce qui concerne le stockage, l’appareil est disponible en trois variantes : 32, 64 et 128 Go. Cependant, le S6 ne possède pas de slot pour une carte MicroSD.

FAQ

Le Samsung S6 possède-t-il un port jack ?

Oui, le Samsung S6 est muni d’un port jack 3.5mm.

Est-ce que le Samsung S6 est résistant à l’eau ?

Non, le Samsung S6 n’est pas résistant à l’eau.

Quelle est la version Android du Samsung S6 ?

Le Samsung S6 fonctionne initialement avec Android 5.0 Lollipop, mais peut être mis à jour vers Android 7.0 Nougat.

Le Samsung S6 est-il compatible avec la charge sans fil ?

Oui, le Samsung S6 est compatible avec la charge sans fil Qi.