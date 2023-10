L’essor des cryptomonnaies et l’attrait que cela représente pour les investisseurs attire également un certain nombre de risques associés à l’investissement dans ces actifs numériques. Avec la volatilité élevée, les arnaques potentielles et l’incertitude réglementaire, il convient d’aborder avec prudence le domaine des crypto-actifs. Dans cet article, nous décortiquerons les principaux risques liés aux investissements dans les cryptomonnaies.

Volatilité importante du marché

Un des premiers risques que tout investisseur doit prendre en compte est la volatilité inhérente au marché des cryptomonnaies. Les variations importantes et rapides de prix sont courantes sur ce marché, rendant difficile la prévision des tendances à long terme. Cette instabilité peut entraîner des gains significatifs, mais aussi provoquer des pertes considérables d’un moment à l’autre. Pour éviter de prendre trop de risques, il est essentiel que l’investisseur soit bien informé et se fixe des limites claires quant à ses objectifs de gains et de pertes.

Arnaques et fraudes

Les arnaques et fraudes sont malheureusement fréquentes dans l’univers des cryptomonnaies. Parmi les plus courantes, on retrouve :

Ponzi et pyramide : Les schémas de Ponzi ou de type pyramidal reposent sur un système frauduleux où les investisseurs sont rémunérés par les sommes versées par les nouveaux entrants. Ces systèmes finissent inévitablement par s’effondrer lorsque le nombre de nouveaux investisseurs diminue ou que ceux-ci retirent leurs fonds. Offres initiales de pièces (ICO) frauduleuses : Les ICO permettent aux startups de lever des fonds en proposant à la vente des tokens ou jetons numériques. Cependant, certaines de ces ICO ont été créées dans le but unique d’appâter les investisseurs avec des promesses impossibles à tenir et de disparaître ensuite avec les fonds levés. Hacking et phishing : Les attaques informatiques et tentatives d’hameçonnage (phishing) ciblant les portefeuilles électroniques et les plateformes d’échange sont également communes. Il est essentiel pour l’investisseur en cryptomonnaies de protéger ses codes d’accès et ses clés privées avec attention.

Incertitudes réglementaires et légales

Les cryptomonnaies ne bénéficient pas encore d’un cadre réglementaire clair et uniformisé, ce qui génère des incertitudes quant à leur légalité et à leur fiscalité. En fonction du pays dans lequel se trouve l’investisseur, les règles appliquées peuvent considérablement varier.

Problèmes fiscaux

La régulation fiscale autour des cryptomonnaies reste floue dans de nombreux pays, et l’investisseur doit donc veiller à se tenir informé des évolutions législatives et réglementaires au sein de sa juridiction. Les gains générés par les ventes ou les transactions en cryptomonnaies peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou la taxe sur les plus-values, selon le pays.

Risque de blanchiment d’argent et activités illégales

Les crypto-actifs peuvent être utilisés pour financer des activités illégales ou permettre le blanchiment d’argent, notamment en raison de l’anonymat qu’ils procurent. Des plateformes d’échange sans scrupules peuvent également servir de relais pour ces transactions illicites, exposant ainsi leurs utilisateurs à des risques légaux.

L’importance de la sécurité informatique

Un autre danger lié aux investissements en cryptomonnaies concerne la sécurité informatique. Il est essentiel de protéger ses codes d’accès, ses clés privées et son portefeuille électronique contre les attaques, les virus et autres tentatives de hameçonnage. Quelques bonnes pratiques permettent de minimiser les risques :

Utiliser un mot de passe sécurisé et unique pour chacun de ses comptes;

Activer l’authentification à deux facteurs (2FA) lorsque disponible;

Mettre en place un logiciel antivirus et un pare-feu;

Éviter d’accéder à son portefeuille et à ses comptes sur des réseaux Wi-Fi publics;

Maintenir à jour ses logiciels et systèmes d’exploitation;

En résumé, investir dans les cryptomonnaies comporte un certain nombre de risques qui ne doivent pas être négligés. L’investisseur doit se tenir informé des évolutions réglementaires et législatives, rester vigilant face aux arnaques potentielles et renforcer la sécurité de ses informations sensibles. En gardant ces points à l’esprit, il est possible de naviguer avec prudence dans cet univers complexe des crypto-actifs.