Samsung Galaxy S5 : Une renaissance ou une simple mise à niveau ?

Né en 2014, mais toujours en vie dans la mémoire des technophiles, le Samsung Galaxy S5 avait fait beaucoup parler de lui à sa sortie. Mais était-ce une véritable révolution technologique ou simplement une mise à jour de son prédécesseur ? Telle est la question que nous tenterons de résoudre dans cet article.

Design et construction

Contrairement à ses prédécesseurs, le Galaxy S5 est construit dans un châssis en plastique, avec un dos en plastique amovible à effet de peau douce. Son écran de 5,1 pouces offre une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels. Ce smartphone est également résistant à l’eau et à la poussière, une première pour la série Galaxy S.

Les spécifications techniques

Le Galaxy S5 est équipé d’un processeur quad-core Qualcomm Snapdragon 801 cadencé à 2.5 GHz. Il est accompagné de 2 Go de RAM et de 16 ou 32 Go d’espace de stockage, extensible via microSD. On retrouve également une connectivité 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC et une batterie de 2800 mAh.

Les innovations majeures

La présence d’un capteur de fréquence cardiaque à l’arrière du téléphone aux côtés de la caméra était une véritable innovation à l’époque.

Il était également l’un des premiers smartphones à proposer un capteur d’empreintes digitales, bien que son utilisation ait été un peu maladroite comparée à celle de l’iPhone 5S par exemple. En effet, il fallait faire glisser le doigt de haut en bas sur le bouton home pour qu’il fonctionne, et il était souvent nécessaire de le faire plusieurs fois.

Performances et expérience utilisateur

D’une manière générale, le Galaxy S5 offre d’excellentes performances, avec une fluidité d’utilisation notable. Le passage d’une application à une autre est rapide et sans accident, même lors de l’utilisation d’applications gourmandes en ressources.

L’appareil photo de 16 mégapixels est également un réel atout, offrant des images de qualité en plein jour. Cependant, en basse lumière, les résultats étaient moins convaincants.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, le S5 s’en sort plutôt bien, offrant une journée complète d’utilisation modérée à intense.

Verdict

Le Samsung Galaxy S5 a apporté certains changements notables par rapport à son prédécesseur, le Galaxy S4, notamment en termes de design, de résistance à l’eau et à la poussière et de caractéristiques de santé. Cependant, malgré ces changements innovants, on peut arguer que ce n’était pas une véritable révolution technologique, mais plutôt une mise à jour de l’ancien modèle, avec des améliorations appropriées en fonction de l’évolution de la technologie à cette époque.

