Profiter de la technologie d’hier, à moindre coût

Il est de notoriété publique que la technologie vieillit vite, surtout si on parle des smartphones. Les fabricants continuent de façon incessante à développer de nouveaux modèles avec des fonctionnalités plus avancées. La question a donc du sens : est-il encore pertinent d’acheter le iPhone 5s, modèle d’Apple sorti en 2013, en 2021?

Tour d’horizon du iPhone 5s

Avant d’aborder le cœur du sujet, rappelons d’abord quels sont les attributs principaux de l’iPhone 5s.

Taille de l’écran : 4 pouces

Résolution : 1136×640 pixels

Appareil photo principal : 8 méga pixels

Stockage : 16GB, 32GB et 64GB

Processeur : Apple A7

Système d’exploitation initial : iOS 7

Au moment de sa sortie, l’iPhone 5s constituait le nec plus ultra de ce qu’Apple avait à offrir, avec un design élégant, une vitesse impressionnante et une multitude de fonctionnalités telles que le capteur d’empreintes digitales Touch ID et le support pour les applications 64 bits.

Performance du iPhone 5s en 2021

Malgré l’évolution rapide de la technologie, il est intéressant de noter que le iPhone 5s, grâce à sa compatibilité avec le système d’exploitation iOS 12, performe encore relativement bien en 2021.

Cependant, il faudra garder à l’esprit que ses capacités sont limitées par rapport aux iPhones plus récents. Cela étant dit, si vos besoins sont basiques (passer des appels, envoyer des SMS, utiliser des applications de base comme Facebook ou WhatsApp, naviguer sur internet), alors l’iPhone 5s peut se révéler être un choix judicieux.

Les limitations du iPhone 5s

Malgré ses qualités, le iPhone 5s présente certaines limitations notamment :

L’arrêt du support d’iOS au-delà de la version 12. Cela signifie que vous ne pourrez pas profiter des nouvelles fonctions proposées par les versions plus récentes du système d’exploitation.

La capacité de la batterie, qui est moins performante que celle des nouveaux modèles.

L’appareil photo qui, malgré sa performance correcte, ne se mesure pas aux standards actuels.

Notre avis

En pesant le pour et le contre, on peut dire que l’achat du iPhone 5s en 2021 dépend essentiellement de vos besoins et attentes. Si vous cherchez un smartphone performant capable de supporter les dernières technologies, il serait préférable de se tourner vers des modèles plus récents. Par contre, si vous recherchez un smartphone abordable pour des besoins basiques, alors l’iPhone 5s pourrait être une option valable et économique.

FAQ

L’iPhone 5s recevra-t-il une mise à jour iOS 13 ?

Non, l’iPhone 5s ne reçoit pas de mise à jour au-delà d’iOS 12.

Puis-je encore utiliser les applications populaires sur l’iPhone 5s ?

Oui, la plupart des applications populaires continuent de fonctionner sur iOS 12.

La capacité de la batterie de l’iPhone 5s est-elle suffisante pour une journée d’utilisation ?

Cela dépend de votre utilisation. En utilisation modérée, la batterie peut tenir une journée entière.