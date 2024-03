Caractéristiques phares du Galaxy Note 4

Le Galaxy Note 4 de Samsung fait partie des smartphones haut de gamme de la marque. Il est doté d’une taille conséquente avec son écran de 5,7 pouces. Sa définition est de 2560 x 1440 pixels, faisant de lui l’un des meilleurs en termes de rendu d’image lors de sa sortie.

Côté processeur, le Note 4 est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 805 quad-core cadencé à 2,7 GHz ou d’un Exynos 5433 de Samsung selon les régions. C’est donc une véritable bête de course pour exécuter toutes vos applications sans le moindre ralentissement.

Parmi ses autres caractéristiques notables, il dispose d’un appareil photo de 16 mégapixels avec stabilisation optique, de 3 Go de RAM, d’une batterie de 3220 mAh et d’un stylet S Pen amélioré.

Les atouts du Note 4

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez envisager d’acheter un Galaxy Note 4.

– L’écran : Si vous recherchez un smartphone avec un grand écran, le Note 4 est l’un des meilleurs choix. Sa qualité d’affichage est exceptionnelle grâce à sa définition QHD.

– Le stylet S Pen : L’un des points forts de la gamme Note de Samsung est le stylet S Pen. Il permet une utilisation différente et souvent plus précise que le simple toucher.

– La batterie : Avec une capacité de 3220 mAh, la batterie du Note 4 offre une bonne autonomie. De plus, elle est amovible, ce qui permet de la remplacer facilement en cas de problème.

– Le stockage : Le Note 4 dispose de 32 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD, une fonctionnalité de plus en plus rare dans les smartphones récents.

Les limites du Galaxy Note 4

Bien qu’il soit un excellent smartphone, le Note 4 a aussi ses défauts.

– Le design : Le design du Note 4 a été critiqué pour son manque d’originalité. De plus, malgré sa finition en faux cuir, certains utilisateurs le trouvent moins raffiné que les smartphones en aluminium ou en verre.

– Le prix : Comme la plupart des smartphones haut de gamme, le Note 4 est cher à sa sortie. Cependant, il peut être trouvé à des prix plus abordables sur le marché de l’occasion.

– La taille : Bien que cela puisse être un avantage pour certains, la taille du Note 4 peut le rendre difficile à manipuler pour d’autres, surtout d’une seule main.

Verdict : Le Galaxy Note 4 vaut-il la peine ?

Tout dépend de vos besoins et de vos priorités. Si vous recherchez un grand écran, un stylet et une grande autonomie, le Galaxy Note 4 pourrait être le smartphone qu’il vous faut. Cependant, si le design, le prix et la taille sont de grandes préoccupations pour vous, il pourrait ne pas convenir à vos attentes.

FAQ

Quelle est la différence entre le Galaxy Note 4 et le Galaxy Note 5 ?

Le Galaxy Note 5 est le successeur du Note 4. Il est doté d’un écran de même taille mais a un design en verre et en métal, contrairement à la finition en plastique du Note 4. Il a également un processeur plus puissant et une meilleure autonomie de batterie.

Est-ce que le Galaxy Note 4 est résistant à l’eau ?

Non, contrairement à certains autres modèles de la marque, le Galaxy Note 4 n’est pas résistant à l’eau.

Est-ce que le Galaxy Note 4 est toujours un bon achat en 2021 ?

Si vous cherchez un téléphone Samsung avec un budget limité, le Galaxy Note 4 pourrait être un bon choix. Cependant, sachez qu’il ne bénéficiera plus des dernières mises à jour Android et que certaines applications récentes pourraient ne pas fonctionner correctement.