Comprendre l’attelage Bosal

L’attelage bosal est une forme particulière de harnais utilisée essentiellement en équitation western. Il se compose d’une muserolle spéciale appelée bosal qui agit en mettant la pression sur le nez du cheval, à la place du canon traditionnel. Le bosal est fait d’une corde tressée rigide en question. L’attelage bosal est souvent accompagné d’une mecate, une longue corde qui agit comme les rênes et la longe.

Le passé et le présent de l’attelage bosal

L’attelage bosal trouve ses racines dans les traditions d’équitation de la culture vaquera du Nouveau Monde, qui ont ensuite influencé l’équitation western moderne. Dans le passé, il était fréquemment utilisé sur les jeunes chevaux avant qu’ils soient entrainés pour répondre au mors de frein. Aujourd’hui, bien que l’attelage bosal soit toujours utilisé pour le travail initial de jeunes chevaux, il est également communément utilisé pour les chevaux entièrement formés. Parmi les marques populaires, on peut trouver Kathys, Mustang et Partrade.

Les avantages de l’utilisation de l’attelage bosal

L’utilisation de l’attelage bosal peut offrir de nombreux avantages, tant pour le cavalier que pour le cheval.

Améliore la communication

L’attelage bosal offre une communication non-verbale efficace entre le cavalier et le cheval. Il fonctionne en exerçant une pression sur des zones sensibles du visage du cheval. Cela permet une réponse plus immédiate et plus précise aux indications du cavalier.

Respecte l’anatomie du cheval

Contrairement à de nombreux types de mors, l’attelage bosal n’interfère pas avec la bouche ou l’appareil respiratoire du cheval. Il est donc particulièrement adapté aux chevaux qui ont des problèmes de bouche ou de respiration.

Convient à toutes les disciplines

Bien que couramment associé à l’équitation western, l’attelage bosal peut être utilisé dans de nombreuses autres disciplines. Il est notamment populaire en équitation classique, en dressage et en randonnée.

Mise en œuvre de l’attelage bosal

Introduire un cheval à l’attelage bosal doit être fait avec soin pour assurer le confort et l’acceptation de l’équipement par l’animal. Débuter par des sessions courtes et augmentez progressivement la durée des exercices. Rappelez-vous que la finesse de la corde bosal peut augmenter la pression ressentie par le cheval, il est donc recommandé de commencer avec un bosal plus épais et de progresser vers des versions plus fines avec le temps.

FAQ

Est-ce que l’attelage bosal convient à tous les chevaux ?

Oui, la plupart des chevaux peuvent être travaillés et montés avec un attelage bosal. Cependant, comme pour tous les équipements équestres, certains chevaux peuvent réagir différemment à un attelage bosal qu’à un mors.

Comment choisir la taille d’un bosal ?

La taille du bosal doit être adaptée au cheval. Il doit pouvoir se poser confortablement sur le nez du cheval sans être trop serré ni trop lâche. Il est généralement recommandé de faire appel à un professionnel pour aider à choisir la bonne taille.

Quel matériau est le plus approprié pour un bosal ?

Le bosal peut être fabriqué dans une variété de matériaux, mais il est traditionnellement fait de crins de cheval. D’autres matériaux couramment utilisés incluent le cuir et les fibres synthétiques.

Comment entretenir un attelage bosal ?

Le bosal doit être nettoyé régulièrement pour éliminer la saleté et la sueur. Il faut utiliser un savon doux et de l’eau, puis sécher complètement le bosal avant de le ranger. De temps en temps, un conditionneur de cuir peut être appliqué pour empêcher le matériel de se dessécher.