Aperçu de marché automobile en Belgique

La Belgique, l’un des pays leaders en matière d’industrie automobile en Europe, offre une variété impressionnante de voitures neuves et d’occasion. Que vous cherchiez des marques de prestige telles que BMW, Mercedes ou Audi, ou des véhicules plus économiques de Peugeot, Renault ou Ford, la Belgique est un endroit à considérer pour son choix illimité.

Les avantages d’acheter une voiture en Belgique

L’économie en termes de coûts

L’achat d’un véhicule en Belgique peut s’avérer être une affaire financièrement avantageuse. En effet, le marché belge de l’automobile est réputé pour ses tarifs compétitifs.

Certains modèles de voitures peuvent être moins chers en Belgique parce que :

Les taxes d’importation sont plus basses.

Les concessionnaires belges peuvent obtenir de meilleurs tarifs auprès des fabricants en raison du volume d’achat.

Renseignez-vous sur les différents modèles de voiture qui vous intéressent et comparez les prix avant de décider d’acheter en Belgique.

Une large gamme de choix

Gage de qualité et garantie, le marché belge regorge de véhicules ayant parcouru moins de kilomètres et donc potentiellement plus durables. Du coupé sportif à la berline familiale, en passant par le SUV tout-terrain ou le petit citadin, tous les types de véhicules sont disponibles.

Les inconvénients potentiels

Il est certes tentant d’acheter une voiture pas chère en Belgique, cependant, quelques bémols sont à prendre en compte. Tout d’abord, le processus d’importation de la voiture de la Belgique vers votre pays peut être complexe et coûteux. De plus, les garanties offertes par les revendeurs belges ne sont pas toujours applicables dans d’autres pays. Il est donc primordial de bien connaître les détails du contrat avant de franchir le pas.

Conseils pour acheter une voiture en Belgique

Connaître le marché

Renseignez-vous sur les prix des voitures dans votre propre pays ainsi qu’en Belgique pour obtenir la meilleure affaire possible.

Vérifier l’historique du véhicule

L’achat d’un véhicule d’occasion implique de bien vérifier son historique (accidents, entretien, origine de la voiture). N’hésitez pas à demander un rapport complet sur l’état du véhicule.

S’occuper des formalités administratives

Acheter une voiture en Belgique requiert un certain nombre de formalités administratives. Il faut par exemple s’occuper de l’immatriculation, de l’assurance et, dans certains cas, du contrôle technique.

FAQ

Puis-je ramener une voiture de Belgique sans payer de droit de douane ?

La libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne signifie que, en principe, vous ne payez pas de droit de douane pour une voiture achetée en Belgique.

Que se passe-t-il si je rencontre des problèmes avec ma voiture belge une fois dans mon pays?

Il s’agit de vérifier les garanties offertes par le vendeur avant l’achat. De plus, certaines marques ont une garantie européenne, ce qui signifie que vous pouvez faire réparer votre voiture dans votre pays.