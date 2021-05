Accueil » Actualité [Mise à jour] Xiaomi préparerait un nouveau MiBand et une smartwatch Actualité [Mise à jour] Xiaomi préparerait un nouveau MiBand et une smartwatch Rédaction AfricaDaily 146 Vues

La marque chinoise Xiaomi connait un beau succès avec ses smartphones low-cost, mais cela ne l’empêche pas de miser sur d’autres secteurs dont les objets connectés. Son traqueur MiBand a lui aussi connu un succès foudroyant notamment grâce à son prix plancher.

Mise à jour du 25/04/2016 : lors d’une vidéo, le PDG de Xiaomi aurait laissé entrevoir le nouveau bracelet, qui possède bien un écran. Le MiBand 2 est à priori plus grand que ses prédécesseurs. D’autres rumeurs laissent entendre qu’il pourrait contrôler un drone grâce aux mouvements du poignet. Des informations à prendre avec des pincettes pour le moment, même si rien n’est impossible avec la marque chinoise qui fait preuve d’une grande agressivité sur le marché mobile.

Pour rappel, le MiBand est un bracelet connecté low-cost qui a remporté un immense succès, faisant de lui l’un des plus vendus dans le monde. Ses avantages : un prix très agressif (moins de 20€) et une autonomie de presque un mois. Sa seconde mouture, nommée 1S ou Pulse, s’est vue dotée d’un capteur de rythme cardiaque malheureusement mal exploité par l’application MiFit. Heureusement, la communauté très active autour de ces produits a vite proposé des applications alternatives très complètes afin d’exploiter au mieux les capacités de ces bracelets low-cost.

Depuis un moment des rumeurs se font de plus en plus présentes sur la possible commercialisation d’un nouveau modèle de MiBand et d’une montre connectée. Le site Gizmochina a révélé récemment que Mr Huang Wang, le CEO de la société Huami qui fabrique le MiBand, a annoncé la sortie pour le second trimestre 2016 la sortie d’un nouveau bracelet connecté. Celui-ci devrait rester aussi abordable que ses prédécesseurs, avec un prix légèrement plus élevé cependant. Cette augmentation serait due à l’intégration d’un possible écran, rendant le wearable plus complet que ses anciennes versions. On ne sait pas si le capteur cardiaque intégré avec le MiBand Pulse sera encore de la partie. Si c’est le cas, espérons qu’il sera plus utile qu’actuellement…

Aucune information n’a filtré sur la montre connectée, qui devrait être disponible en même temps que le MiBand 2. Elle serait orientée vers les activités physiques, un marché que semble convoiter ardemment la marque chinoise. Afin de conserver un prix abordable, il se peut que l’OS embarqué sur cette “MiWatch” ne soit pas Android Wear mais un système propriétaire comme c’est souvent le cas avec de nombreuses marques chinoises. Il faudra attendre encore un peu pour obtenir de plus amples informations.