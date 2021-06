Xiaomi Mi Bunny : une smartwatch GPS pour les enfants

Après plusieurs mois d’attente, le Chinois Xiaomi vient finalement de révéler sa montre connectée, baptisée Mi Bunny. Le produit risque d’en décevoir plus d’un puisqu’il s’agit d’une smartwatch GPS destinée aux enfants.

Pour la première montre connectée de Xiaomi, on pouvait penser que le constructeur chinois ferait son entrée sur le marché avec un produit concurrent de l’Apple Watch. La firme a finalement décidé d’adopter une toute autre stratégie puisqu’elle compte se positionner sur le secteur des smartwatches pour enfant.

Caractéristiques

La Mi Bunny, ou Mitu Watch se présente comme une montre de 37 grammes, dont le bracelet en silicone se décline en version bleue ou rose. L’écran se présente comme une simple matrice points LED. Il peut afficher l’heure, des emojis ou l’un des six contacts préenregistrés.

L’accessoire fonctionne sous Android 4.2 et supérieur. Il est compatible GPS et GLONAS, WiFi et Bluetooth. Un bouton SOS permet d’envoyer sa position géographique ainsi qu’un message de 7 secondes. En outre, les parents peuvent être avertis quand l’enfant quitte une zone de sécurité pré-configurée.

Un prix avantageux

Ces fonctionnalités de surveillance s’apparentent à celles des autres montres du même genre disponibles sur le marché, comme la Linkoo ou l’Alcatel OneTouch Caretime. Cependant, comme pour ses autres appareils, Xiaomi entend se démarquer par un prix moins élevé puisque la montre est proposée dès à présent sur les boutiques chinoises et internationales de la marque pour 59$.

