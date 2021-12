La nouvelle version du Mi Band arrive enfin sur le marché ! Un an après l’excellent Mi Band 2, nous testons maintenant le prometteur Mi Band 3 de Xiaomi. Est-il toujours aussi réussi ? Verdict à la fin de ce test complet.

Note : Sur le test, les photos du traqueur montrent une interface en chinois. Rassurez-vous, une mise à jour vient de passer le petit bracelet en français. Si vous commandez votre Mi Band 3 maintenant, il se mettra rapidement au français, rendant son usage bien plus pratique !

Prix et spécifications

30€ : c’est ce que vous devrez débourser pour le nouveau traqueur d’activité de Xiaomi. Si le bracelet connecté chinois voit son prix augmenter, ses spécifications font de même. Les dimensions aussi d’ailleurs, puisque le traqueur connecté est maintenant doté d’un écran OLED de 0.78″ – contre 0.16″ sur le précédent modèle – complètement tactile. Le look est aussi plus arrondi, conservant néanmoins le bouton tactile lancé sur le Mi Band 2.

Pour les amateurs de sport, le suivi du rythme cardiaque est toujours présent. Mais le traqueur asiatique devient maintenant étanche jusqu’à 5 ATM. Le tout fonctionne avec une batterie de 110 mAh qui promet une tenue de 20 jours environ. Nous verrons plus loin si cette promesse n’est pas usurpée. Le nouveau Mi Band 3 dispose en tout cas de belles spécifications pour un appareil de ce prix.

Notre vidéo de prise en main du Mi Band 3

Design

Pas de gros changements dans le design global du traqueur d’activité de Xiaomi. On retrouve toujours un module à insérer dans le bracelet en silicone. Le poids reste identique à la précédente itération – 17 grammes – malgré une taille plus conséquente.

L’écran OLED souffre des mêmes avantages et inconvénients qu’auparavant. Il est ainsi totalement illisible en extérieur, mais assure bien en intérieur tout en limitant la consommation électrique. Cette année, il devient totalement tactile, ce qui change beaucoup de choses ! S’il affiche toujours les données sportives comme le nombre de pas, le rythme cardiaque ou les calories dépensées, il va aussi plus loin.

La taille presque doublée de la dalle permet d’afficher le contenu des SMS, des notifications ou la météo. La navigation s’effectue par des glissements ou des appuis longs sur le bouton tactile en bas de la dalle. On peut même faire sonner le smartphone à distance, lancer un chronomètre ou passer un appel sous silence. C’est diablement complet pour un si petit appareil !

Application Mi Fit

Compatibilité : Android 4.3+ et iOS 8.0+

Appareil de test : Xiaomi Mi Mix 2 sous OmniROM (Android 8.1)

Et nous voilà revenus sur la classique application Mi Fit. Après un gros lifting pour la sortie du Mi Band 2, elle n’a pas depuis eu de grosse mise à jour venant tout chambouler. Elle écope donc toujours des mêmes avantages et bien entendu des mêmes défauts. La première configuration est rapide, le Mi Band 3 est détecté immédiatement et subit ensuite une grosse mise à jour de son firmware. Suite à quoi, un tutoriel en français vous indiquera comment utiliser le petit traqueur d’activité. Notez qu’un seul traqueur Xiaomi peut être lié à l’application. Donc si vous possédez un Amazfit Bip ou un Mi Band d’ancienne génération, il faudra le dissocier.

Une fois le tout prêt à l’action, on se trouve face à une interface relativement agréable et simple d’emploi. On remarque quand même qu’il subsiste quelques problèmes de traduction, mais rien de bien méchant. Xiaomi a accompli de gros efforts pour livrer une application décente dans la langue de Molière.

L’interface reste classique : la partie haute indique les pas du jour, la distance parcourue et les calories dépensées. En faisant défiler l’écran, on obtient les indications sur la dernière activité, le suivi du sommeil et le rythme cardiaque. L’ensemble peut être trié dans l’ordre voulu ou masqué. La prise en main est immédiate.

L’onglet central permet de lancer manuellement le suivi d’un sport. Le Xiaomi Mi Band 3 peut cependant suivre plusieurs activités automatiquement. Pas de natation à l’horizon malgré l’étanchéité du bracelet. Peut-être pour une future mise à jour ?

Le dernier onglet permet quant à lui de régler le traqueur d’activité et l’application. Le réveil intelligent n’est plus disponible, le Mi Band 3 vibrera donc le matin à heure précise, peu importe votre phase de sommeil. Il devient par contre possible d’ajouter des rappels d’événements grâce au grand écran. L’auto-pause est aussi gérée. Pour un peu, on se rapproche presque des fonctions des montres connectées à plus de 200€ !

Suivi des activités

Les précédentes versions du Mi Band n’étaient pas les plus précises dans leurs relevés. Le troisième essai sera-t-il le bon ? Honnêtement, ce n’est pas parfait, mais on s’en rapproche. Le suivi du rythme cardiaque est bien mieux qu’auparavant. Je n’ai pas constaté ces pics montant à 180 pulsations alors que je suis au repos que m’affichait parfois le Mi Band 2. Le suivi 24/7 semble plutôt efficace.

Dommage que pour le sommeil, on reste en retrait. Xiaomi n’arrive toujours pas à proposer une expérience convaincante. Il m’est arrivé de me lever plusieurs fois lors d’une nuit et le traqueur connecté n’y aura vu que du feu. Seules les heures de réveil et d’endormissement restent pertinentes. C’est dommage, ce genre de détail coûte la note maximale à ce sympathique bracelet sport.

Mais voyons maintenant le suivi du sport. Primo, la natation est absente, ce qui semble absurde pour un appareil certifié étanche à 5 ATM. Deuxio, il n’est possible d’enregistrer manuellement que 4 sports :

Marche

Course en extérieur

Vélo en plein air

Tapis de course

Oui, c’est plutôt léger… Le principal est là, les utilisateurs les moins gourmands s’en contenteront. Il faut garder en tête qu’on reste sur un traqueur d’entrée de gamme à 30€ environ. On ne peut pas attendre de lui la même précision qu’une montre sport comme la Fitbit Ionic. Globalement, couplé au smartphone pour le suivi GPS, le Mi Band 3 reste suffisamment précis pour suivre ses progrès sportifs au quotidien.

Autonomie

Le gros atout des Mi Band réside dans leur autonomie faramineuse. Cette nouvelle itération ne déroge pas à la règle avec sa petite batterie de 110 mAh. Si la capacité semble légère, l’utilisation d’un écran OLED peut énergivore fait des miracles. Tout ça en ayant un suivi cardiaque continu. Un bel exploit pour ce Mi Band 3 qui semble capable de bien tenir les 20 jours promis par le constructeur. Pour ma part, en 4 jours la batterie n’aura perdu que 25% de sa capacité. J’utilise pourtant le vibreur et les notifications régulièrement.

Pour la charge, il faut compter deux bonnes heures. Si le temps est similaire aux concurrents, voire moins bon, il devient négligeable une fois rapporté à l’autonomie monstrueuse du Mi Band 3. Du tout bon une fois encore pour Xiaomi !

Conclusion

