Steel HR Sport : Withings dévoile sa nouvelle montre hybride

Après le rachat de la division santé connectée de Nokia, Withings revient sur le devant de la scène avec une nouvelle montre connectée, la Steel HR Sport. On fait le point sur cette montre hybride française.

Pas simple de suivre l’histoire de Withings. Rachetée en 2016 par Nokia, la start-up française est à nouveau de retour, son fondateur l’ayant rachetée à nouveau à Nokia en ce début d’année 2018. Ce renouveau semble se faire sur les chapeaux de roues puisque la marque française lance déjà un nouveau produit, la Steel HR Sport, une montre connectée hybride attrayante.

Une belle évolution de la Steel HR

En 2017, j’avais l’occasion de tester la Withings Steel HR, une excellente montre connectée hybride. Suite au nouveau lancement de la société française, la relève arrive à point pour la rentrée. Sobrement nommée Steel HR Sport, la nouvelle venue reprend un look très proche de son aînée, avec un côté néanmoins plus sportif. Le bracelet en silicone a aussi été revu, il est maintenant percé sur toute sa longueur pour laisser les poignets respirer lors des activités les plus intenses.

Le reste de la montre conserve le même principe qu’auparavant, à savoir un système à aiguille classique conjugué à un petit écran OLED. Ce dernier peut afficher les notifications d’appels, SMS et de diverses applications. Bien entendu, il peut aussi donner un aperçu de vos progrès comme le nombre de pas, la distance parcourue ou même le rythme cardiaque. La Steel HR Sport embarque en effet un capteur de rythme cardiaque. Elle est aussi étanche jusqu’à 50 m.

Comme avant, la smartwatch hybride est liée à l’application Health Mate qui permet d’obtenir des graphiques et divers conseils pour progresser au quotidien. Le plus gros avantage de cette montre réside dans sa capacité à reconnaître 30 activités différentes. Elle suit aussi la qualité du sommeil et permet de calculer le score VO2Max. Son fonctionnement hybride lui assure une confortable autonomie de 25 jours.

Prix et disponibilité

La Withings Steel HR Sport est disponible dès maintenant chez les revendeurs tech comme Amazon. Elle coûte la somme de 199.95€. Elle est proposée en deux coloris : noir ou blanc. Les bracelets de silicone peuvent être échangés facilement, Withings proposant des alternatives en cuir sur son site officiel. Si vous craquez pour cette jolie montre hybride, n’hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires.

