Actualité Withings revient sur le marché des objets connectés deux ans après son rachat par Nokia

Nous vous annoncions il y a quelques temps le rachat de Withings par la marque finlandaise Nokia. A peine deux ans après, Nokia Health est en vente et redevient… Withings !

Le marché de la santé connectée n’est pas forcément au beau fixe. Ces dernières années, la marque française Withings s’était pourtant taillée une place de choix avec un large panel d’objets connectés dédiés à la santé : balance connectée, traqueur d’activité, thermomètre sans contact… Le succès était au rendez-vous grâce à des prix justes et une excellente qualité de conception.

En 2016, Nokia annonce le rachat de la start-up Withings et dévoile en même temps deux nouveaux accessoires santé, ainsi qu’une refonte de l’application Health Mate. Mais les fans de la marque se montrent vite déçus par ce changement de cap. L’application mobile en particulier, pourtant au cœur de l’expérience, jouit d’une nouvelle interface qui se révèle peu agréable à utiliser…

Le co-fondateur de Withings rachète Nokia Health

Mauvais résultats financiers ? Désaccords avec les équipes ? Toujours est-il que le divorce est annoncé à peine deux ans après le mariage. Eric Carreel, le co-fondateur de Withings, rachète son entreprise à Nokia ! Toutes les activités de la branche santé connectée retournent donc sous le giron maternel. L’objectif est de faire revivre la marque Withings d’ici la fin de l’année 2018.

Que les utilisateurs de produits Nokia se rassurent : ils resteront supportés et pleinement actifs dans le futur. Si Eric Carreel n’a pas précisé l’axe de développement des futurs produits, il a annoncé vouloir un rapprochement avec la communauté. On peut donc s’attendre à un nouveau design de l’application connectée en premier lieu.

Difficile en revanche de prédire quel sera le prochain produit phare de la marque. Les bracelets traqueurs ne sont plus aussi demandés qu’auparavant. Les montres sport semblent plus à la mode. Faut-il dès lors s’attendre à la sortie d’une smartwatch de type Fitbit Ionic ? A moins que la marque ne prépare des versions améliorées de son thermomètre ou de sa caméra connectée ? Wait and see…