Etude Wearables : des ventes qui ne cessent d'augmenter Rédaction AfricaDaily

D’après l’institut Gartner, les wearables se portent bien et cette tendance devrait continuer dans les prochaines années. Même les ventes de montres connectées sont à la hausse. On vous donne tous les chiffres dans cet article.

Les casques Bluetooth en tête des ventes

Face aux montres connectées et aux traqueurs d’activité, ce sont les casques Bluetooth qui se frayent un chemin vers la première place des ventes de wearables en 2017. C’est pas moins de 150 millions d’unités qui ont été vendues cette année. Soit une augmentation de 16.7% par rapport à 2016. En 2021, Gartner prévoit 206 millions de ventes. Un phénomène qui serait dû en grande partie à la disparition progressive des prises Jack sur nos smartphones.

Viennent ensuite les traqueurs d’activité et les smartwatches, avec respectivement 44.10 et 41.50 millions d’unités vendues cette année. Malgré le peu de nouveautés en 2017 et la disparition de sociétés comme Vector ou Pebble, les montres connectées trouvent un certain regain d’intérêt auprès du grand public. La nouvelle Apple Watch n’y est certainement pas étrangère. Cette dernière apporterait quelques nouveautés dont la connexion cellulaire et une meilleure autonomie.

D’une manière générale, cette montée des ventes de montres connectées est aussi due à l’intégration chez les horlogers classiques de tels engins. On peut ainsi citer Tag Heuer avec la montre Connected de luxe. Les smartwatches sous marque blanche sont aussi légion, de nombreux modèles provenant de Chine. En 2021, Gartner prévoit ainsi que les smartwatches seront plus vendues que les bracelets connectés : 80.96 millions contre 63.86 millions.

Caméras d’action et montres sportives : un marché qui stagne

Les caméras d’action comme les GoPro se vendent peu (1.05 millions en 2017). Ce qui n’empêche que ce marché ne baisse pas. Visant un public de passionnés, les caméras d’action continueront à se vendre à rythme régulier. En 2021, c’est ainsi 5.62 millions d’unités qui seront commercialisées. Toujours plus petites et avec de plus en plus de connectivité comme le Wifi et le Bluetooth, ces caméras s’adressent avant tout aux sportifs.

Toujours du côté des sportifs, les montres connectés sport resteront sur une ligne stable pour les prochaines années. Des marques comme Garmin ou TomTom sont bien implantées sur le marché et maîtrisent parfaitement leur sujet (voir notre test de la Garmin Forerunner 735XT). Ce secteur de niche a ainsi atteint 21.43 millions d’unités vendues en 2017. En 2021, c’est 22.31 millions de ventes qui sont prévues. C’est trois fois moins que les traqueurs d’activité destinés au grand public.

Le marché des smartwatches semblent donc reprendre du poil de la bête après deux années assez pauvres. La fin d’année devrait particulièrement être intéressante avec l’arrivée de la nouvelle Apple Watch, mais aussi de la montre connectée de Fitbit. Misfit devrait aussi présenter une montre connectée dans quelques semaines, la Vapor. Nous ne manquerons pas de vous faire des tests détaillés.