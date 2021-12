Accueil » Actualité Wear OS : Google croit toujours aux smartwatches et vise les fans d’Apple Actualité Wear OS : Google croit toujours aux smartwatches et vise les fans d’Apple Rédaction AfricaDaily 404 Vues

Android Wear, c’est terminé. Une fois de plus, Google renomme l’un de ses plus gros services et cherche à raviver la flamme des montres connectées avec Wear OS.

Vers un renouveau des smartwatches Android ?

Quelques rumeurs avaient commencé ces derniers jours, parlant d’un changement de nom pour Android Wear. C’est maintenant chose faite de façon officielle : Android Wear est mort. Rassurez-vous, seul le nom disparaît pour devenir Wear OS. Google chercherait-il à faire oublier la composante Android de ses smartwatches ? Il semblerait bien que l’entreprise américaine veuille devenir plus neutre.

La raison ? Plus d’une montre Android Wear sur trois est achetée par… un utilisateur d’iPhone ! Il semble donc que le géant américain y voie un gros marché potentiel à faire croître. Il faut dire que l’arrivée en 2017 de la version 2.0 d’Android Wear n’avait pas séduit les foules. Face à Samsung et Apple, Google a du mal à convaincre avec ses smartwatches. Plusieurs constructeurs ont d’ailleurs abandonné l’aventure en cours de route.

Dès lors, que faut-il attendre de Wear OS ? Pour le moment, la firme de Mountain View n’a pas dévoilé ses projets. Google vise clairement un plus large panel d’utilisateurs, dont les possesseurs d’iPhone. Il faudra donc attendre la Google I/O le 22 mars pour en savoir plus. D’ici là, vous devriez voir arriver sur votre montre connectée et votre smartphone la nouvelle application Wear OS.

Quels changements au niveau applicatif ?

Pas de grosse révolution pour l’instant du côté logiciel. Si vous possédez un smartphone sous Android ou iOS, vous devriez avoir accès à la nouvelle version de l’application. Le design a été rafraîchi avec des paramètres accessibles plus facilement et une lisibilité améliorée. En dehors de ça, rien de neuf pour le moment. Ce petit ravalement de façade fait néanmoins du bien, l’appli n’ayant pas changé de look depuis plusieurs années.

Et sur la montre ? Pour l’instant, la mise à jour de l’application ne change rien. Il faudra patienter encore quelques semaines le temps que les constructeurs n’adaptent Android Wear… pardon, Wear OS avec le nouveau logo et probablement quelques changement esthétiques.

Alors que faut-il attendre de ce changement de nom au final ? S’il reste difficile de voir où se dirige Google, il est rassurer de constater que les smartwatches Android ne sont pas mortes. Au contraire, la firme de Mountain View semble maintenir la pression, ce qui augure probablement de gros changements à plus ou moins long terme. Google semble y croire en tout cas.

Et vous, utilisez-vous une montre connectée Android ou avez-vous migré vers d’autres horizons ? Que pensez-vous de ce passage à Wear OS ? J’attends vos avis dans les commentaires.