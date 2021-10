Accueil » Actualité Vous pouvez désormais payer avec le mode express pour Apple Pay à Skånetrafiken Actualité Vous pouvez désormais payer avec le mode express pour Apple Pay à Skånetrafiken Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Dans le cadre d’une collaboration entre l’entreprise technologique Ridango, Telia et Skånetrafiken, la possibilité de payer avec le mode express d’Apple Pay est désormais lancée. Le nouveau mode de paiement (pour Skånetrafiken) signifie que vous pouvez payer votre voyage en tenant simplement votre Iphone ou votre Apple Watch à côté du lecteur de billets dans le bus, si vous avez bien sûr Apple Pay. La solution technique est un développement ultérieur du service “Blippa”, ce qui signifie que vous pouvez payer avec votre carte de débit dans les bus de Skånetrafiken.

Lorsque vous payez avec le mode Apple Pay Express, vous n’avez pas besoin de vous identifier, ni de confirmer l’achat, il s’agit simplement d’un “tap and go”.

La solution peut également être utilisée lorsque vous avez besoin de recharger votre téléphone ou de l’éteindre grâce à la soi-disant réserve de batterie de l’Iphone. Mais s’il y a un contrôleur de tickets, vous devez pouvoir démarrer le téléphone. L’idée avec la nouvelle option de paiement est qu’il sera plus fluide et plus facile pour les personnes de se déplacer en transports en commun et donc d’augmenter l’attractivité des transports en commun.

– Nous sommes fiers de faire partie des efforts continus de Skånetrafiken pour rendre les transports publics plus faciles, plus sûrs et plus attrayants pour les passagers. Si nous pouvons encourager les gens à prendre le bus au lieu de la voiture en rendant les transports publics plus fluides, les émissions de dioxyde de carbone et les embouteillages dans nos villes seront réduits, déclare Björn Hansen, responsable IoT chez Telia.

Skånetrafiken espère pouvoir ajouter d’autres solutions de paiement pour d’autres fabricants de mobiles. Pour que la solution fonctionne, vous avez besoin d’un Iphone X ou d’une version ultérieure. Vous devez également activer Apple Pay Express sur l’une de vos cartes de débit. Vous le faites facilement en allant simplement dans l’application et en sélectionnant le mode express et en sélectionnant la carte que vous souhaitez activer, puis vous vous identifiez avec Touch ID, Face ID ou votre code. Cependant, lors de votre départ, vous n’avez pas besoin de vous identifier ni de saisir de code.