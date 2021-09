Accueil » Actualité Voici Iphone 13 et Iphone 13 Mini Actualité Voici Iphone 13 et Iphone 13 Mini Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Cette année, Apple lance quatre modèles qui, comme l’année dernière, sont classés en deux familles, où l’Iphone 13 et l’Iphone 13 Mini sont les modèles les moins chers avec deux caméras en deux tailles, avec un écran de 5,4 ou 6,1 pouces.

Sur les modèles de cette année, l’écran est devenu plus lumineux, avec 800 nits comme maximum normal et 1200 nits en lumière extérieure. Le panneau du capteur pour Face ID a également un peu rétréci.

La puce qui pilote les téléphones est la A15 Bionic. Apple ne parle que de combien ils sont plus rapides que la concurrence, ce qui signifie que les mises à niveau de vitesse par rapport au modèle précédent ne sont pas si impressionnantes cette année.

L’augmentation des performances est utilisée, entre autres, pour exploiter une nouvelle fonction vidéo appelée Mode Cinéma. Cela signifie que vous pouvez verrouiller la mise au point sur une personne ou un objet lors de la prise de vue, et lorsque la personne mise au point détourne le regard, la mise au point passe à l’arrière-plan. Nous devons essayer cela avant de pouvoir dire si c’est vraiment utile ou juste un gadget.

Les caméras ont un nouveau processeur de signal et la caméra principale a un capteur plus grand avec 12 mégapixels de 1,7 micromètre chacun. De plus, la stabilisation du capteur optique a été supprimée de l’Iphone 12 Pro Max. Tout cela devrait donner une meilleure photo sombre. La caméra grand angle a également reçu une meilleure sensibilité à la lumière. Dans l’ensemble, cependant, l’iPhone 13 a moins de mises à jour de l’appareil photo que les modèles Pro.

Malgré l’écran plus lumineux et le processeur plus rapide, les deux modèles devraient avoir une meilleure autonomie de batterie. L’Iphone 13 devrait avoir 2,5 heures d’autonomie en plus en utilisation normale, et l’Iphone 13 Mini 1,5 heures de plus. Cela s’explique en partie par des économies d’énergie plus efficaces, telles que le passage du téléphone de 5g à lte lorsque vous n’avez pas besoin des vitesses de données plus élevées.

Les Iphone 13 et 13 Mini seront vendus dans les coloris rose, bleu, minuit, star shine et rouge avec 128, 256 ou 512 Go. Ils sont disponibles à l’achat à partir du vendredi 24 septembre. Iphone 13 commence à SEK 9800 et Iphone 13 Mini à SEK 8600.