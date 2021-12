Accueil » Actualité Versa et Ace : les nouveaux traqueurs d’activité de Fitbit sont officiels Actualité Versa et Ace : les nouveaux traqueurs d’activité de Fitbit sont officiels Rédaction AfricaDaily 704 Vues

Nous vous annoncions l’arrivée d’une nouvelle montre connectée chez Fitbit pour la fin d’année. Le constructeur américain la sortira finalement en avril en plus d’un traqueur d’activité pour les enfants. Voici toutes les informations à retenir.

Versa : une Ionic moins onéreuse et plus jolie

Regardons d’abord de plus près la Versa, car tel est le nom de la nouvelle montre sport de Fitbit. Comme l’annonçaient les rumeurs d’il y a quelques semaines, la nouvelle montre-coach du constructeur américain adopte un look plus attractif que la Ionic sortie fin 2017. Fini le design rectangulaire, on revient vers quelque chose qui n’est pas sans faire penser à un croisement entre une Apple Watch et une Pebble Time.

Niveau équipement, pas de grosse surprise à l’horizon. La Versa propose ainsi un écran tactile renforcé Gorilla Glass 3, comme sur sa grande sœur. Et tout comme elle, la Versa vise le suivi d’activité. Nombre de pas, rythme cardiaque, suivi de 15 sports différents… Fitbit fait ce qu’il sait faire de mieux. Les femmes auront aussi une partie qui leur est dédiée afin de suivre leur cycle menstruel et leur période d’ovulation. La fonction ne sera malheureusement pas disponible d’entrée de jeu.

Fitbit OS animera la Versa et permettra ainsi de télécharger des cadrans ou applications depuis le smartphone. Espérons que la sortie de cette montre attirera plus de développeurs que la Ionic. Deux versions sont disponibles en précommande, la plus onéreuse intégrant le paiement sans contact et des bracelets haut de gamme. Comptez 199.95€ ou 229.95€ selon le modèle. Notez enfin que la Versa n’intègre pas de GPS, mais conserve l’étanchéité jusqu’à 50m de la Ionic. Les livraisons commenceront mi-avril.

Précommander la montre fitbit Versa

Ace : un Alta pour les plus petits

Nous ne débattrons pas ici de l’utilité – ou du danger – des objets connectés pour les enfants. Toujours est-il que Fitbit semble bien décidé à séduire les bambins et leurs parents en proposant le Ace. Ce petit traqueur d’activité est identique au Alta. Deux coloris sont disponibles : bleu électrique ou violet puissant, histoire de faire “djeunz”. Tout comme le look, les spécifications restent similaires à celles du Alta : suivi des pas et du sommeil, autonomie de 5 jours environ, alertes sédentaires… Mais comme le produit s’adresse aux enfants, l’application sera limitée grâce à un compte parental.

Afin de motiver nos chères têtes blondes à bouger, des badges viendront les encourager régulièrement. Ils pourront aussi défier leurs amis comme le font déjà les parents avec les classements. Les changements ne sont donc pas légion. Si vous êtes parent, je vous invite à partager dans les commentaires vos avis sur le Fitbit Ace. Êtes vous prêt à équiper vos enfants d’un tel bracelet d’activité ? Pour les intéressés, sachez que ce traqueur est d’ors et déjà disponible en précommande pour la somme de 99.95€. Tout comme la montre connectée Versa, il sera disponible vers mi-avril.

Pour ma part, j’avoue surtout être intéressé par la Versa qui offre un joli design et un prix dans la bonne moyenne. Sa sortie devrait aussi accélérer le développement de la Ionic qui intégrera les mêmes fonctions qu’elle dans le futur.

Précommander le Fitbit Ace

Est-ce que Fitbit réussira à faire de meilleures ventes qu’avec sa précédente montre ? Dur à dire tellement ce marché est au point mort, mais il se pourrait bien que la formule réussisse à attirer les fans de sport en recherche de nouveauté. Nous ne manquerons pas de vous faire un test complet dès que possible !