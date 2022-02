UP 3, le nouveau bracelet de chez Jawbone qui prend soin de votre santé

Sur le marché des bracelets connectés, Jawbone fait figure de pionnier, en plus de conserver une place de choix sur ce segment qui devient de plus en plus concurrentiel. La firme Jawbone a profité de cet été pour lancer sur notre continent, et donc en France, la troisième version de son bracelet UP, le bien nommé UP 3.

Pas de révolution à attendre sur cette troisième version, mais un design légèrement revu et une fonctionnalité qui fait son apparition. Côté design, on garde le principe du bracelet sans cadran et l’on fait évoluer le produit en proposant une façade en spirale entourée par deux parties lisses. Un système de fermeture fait son apparition, qui permet d’assurer un bon maintien du bracelet sur le poignet.

Pour ce qui est des technologies présentes, on y retrouve un Bluetooth 4.0 faible en consommation d’énergie, une batterie de 38 mAh qui permet d’atteindre 7 jours en autonomie, un accéléromètre et tous les capteurs traditionnels. Nouveauté du UP 3, un cardiofréquencemètre fait son apparition. Si pour le moment il ne relève le rythme cardiaque qu’au matin lors du réveil, une mise à jour devrait lui permettre de le faire à tout moment de la journée. Autres capteurs, cette fois exclusifs au Jawbone, un capteur de température corporelle et un de température ambiante.

Ces capteurs sont la grande nouveauté de cette cuvée 2015 puisqu’ils étaient absents sur le UP 24. Toutefois, l’absence d’écran vous obligera toujours à en passer par l’application pour consulter les mesures. Un système de LED est intégré à la partie avant, celle qui a un effet molletonnée.

L’application reste d’ailleurs le gros point fort du Jawbone, même si l’on peut déplorer son manque d’évolution avec le temps. Le système avec les jauges, la complémentarité avec d’autres applications et la fonction « smart coach » capable de donner des conseils pertinents font de l’application UP certainement la meilleure sur le marché.

On pourra regretter aussi le fait que ce bracelet ne sait toujours pas repérer les phases de repos et de réveil tout seul, son absence de grande nouveauté, l’absence d’un écran, ne serait-ce que pour avoir l’heure, et un prix relativement élevé (179,90 euros) pour un produit qui ne se démarque pas beaucoup de la génération précédente.