Une semaine avec ma nouvelle Apple Watch 4

C’est vrai, il s’agit d’une Apple Watch 4. Ma “nouvelle” montre. En d’autres termes, le modèle sorti le 21 septembre 2018 – il y a trois ans. Depuis lors, Apple a sorti les séries 5, 6, SE et plus récemment 7. Alors pourquoi ai-je une nouvelle série 4 ?

Ok, ce n’est pas nouveau-nouveau, mais nouveau pour moi. Je l’ai achetée chez Blocket à une personne sympathique qui n’avait pas beaucoup utilisé la montre. L’état de la batterie est à 100%, quelques rayures comme il se doit mais dans l’ensemble en bon état. Taille 44mm.

A la question – pourquoi une Série 4 d’occasion alors que la Série 7 vient de sortir ?

L’une des raisons était que je me sentais un peu déçu par la sortie de la série 7. Oui, je fais partie de ceux qui pensaient qu’Apple proposerait un nouveau design cette année. Dans la même lignée, je pense aussi qu’ils vont redessiner la montre pour l’année prochaine et ont donc choisi d’attendre enfin avec la 7ème. Cependant, j’aurais maintenant eu envie d’une Apple Watch, je n’en ai pas eu depuis plusieurs années et je ne voulais absolument pas me passer d’une autre année complète. La vie d’amateur de gadgets n’est pas toujours facile.

L’autre raison est que la Série 4 est toujours une montre très compétente et je voulais tester si une vieille montre convenait à mes besoins ou si j’avais l’impression d’avoir besoin d’une Série 7 de toute façon.

Comment fonctionne l’horloge alors ?

Absolument parfait pour mes besoins. La montre est rapide comme l’éclair et je bascule entre les applications que j’utilise sans ressentir de retard. Il me dit quand je dois me lever et annonce quand il est temps d’aller au lit. J’utiliserai moi-même la montre de la même manière que j’ai utilisé ma série 1, c’est-à-dire comme dispositif de notification pour le désordre et le courrier, allumer et éteindre certaines lumières à la maison et m’inquiéter que les anneaux d’activité ne semblent pas se remplir peu importe à quel point j’essaie.

Comme je le soupçonnais, en d’autres termes, je n’optimise pas toutes les fonctions mais je me sens quand même assez satisfait. Tout comme je pense que beaucoup d’autres utilisent leurs montres connectées.



Est-il alors inutile pour Apple de sortir de nouveaux modèles de montres chaque année ? Probablement pas et ce n’est pas ce que je veux dire non plus. L’innovation est bonne, incrémentale aussi bien qu’excellente. Cependant, il n’est pas certain qu’il faille changer de modèle chaque année. Bien sûr, j’ai l’impression que le clavier QWERTY me manque, ou plutôt, qui n’est disponible que pour la série 7, mais après avoir recherché mes besoins, je pourrai probablement m’en passer pendant encore un an.



Un résumé



Depuis la série 4, il y a eu de petites mises à jour à chaque génération – plus de mémoire, meilleur écran, toujours affiché, mesure de l’oxygénation dans le sang et un peu plus.

Bien sûr, il y a des raisons de passer d’une série 4 si vous l’avez depuis sa sortie. En plus des nouvelles fonctionnalités, l’écran plus grand et le clavier QWERTY ajoutent clairement de la valeur. Si, par contre, vous avez des schémas d’utilisation similaires aux miens, en tout cas je ne ferais pas de mise à jour cette année et j’attendrais plutôt la Série 8. Dans le pire des cas, ça ressemble à la Série 7 mais avec un peu plus fonctionnalités et un processeur un peu plus rapide. Au mieux – une nouvelle belle montre avec un nouveau joli design.



Cependant, je suis très content de ma Série 4, rien à redire. Il fait son travail d’une manière extraordinaire. En ce moment on dit qu’il est temps de se lever un moment, autant j’obéis !

