Une grosse fuite révèle les prochains modèles de Galaxy Tab S8

Une fuite massive qui a atteint la publication WinFuture, et c’est une fuite qui révèle de nombreuses informations sur les prochaines tablettes S8 de Samsung – Samsung Galaxy Tab S8, S8 + et S8 Ultra.

Les trois modèles présentent de grandes similitudes physiques avec leurs prédécesseurs de la série Galaxy Tab S7, mais c’est principalement à l’intérieur que Samsung a mis du travail. Tous les trois ont en commun qu’ils seront lancés avec Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, des écrans avec une résolution QHD et une prise en charge de 120 Hz, quatre haut-parleurs, Android 12 / One UI 4 et une prise en charge du S Pen.

Tous les trois seront dans une configuration avec 8 gigaoctets de mémoire de travail, 128 gigaoctets d’espace de stockage et une connexion via WiFi, ainsi que l’option de mise à niveau avec le support 5G. Les S8 et S8 + sont également disponibles avec 256 gigaoctets de stockage, tandis que le S8 Ultra peut également être mis à niveau vers 512 gigaoctets de stockage en combinaison avec 16 gigaoctets de mémoire de travail. Les trois modèles peuvent étendre l’espace de stockage avec des cartes mémoire.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra aura un écran de 14,6 pouces avec deux caméras frontales capteurs 12MP pour la visioconférence, tandis que S8 et S8 + auront une caméra frontale avec capteur 12MP.

Le modèle S8 mesure 6,3 millimètres d’épaisseur avec un poids de 507 grammes et une batterie de 8000 mAh, tandis que le S8 + reçoit une batterie de 10090 mAh. Le S8 Ultra a un poids de 728 grammes et une épaisseur de 5,5 millimètres, avec une batterie de 11200 mAh.

Bien sûr, il n’y a pas d’information officielle sur les prix, mais selon WinFuture, la Tab S8 devrait se situer entre 680-900 euros, la Tab S8+ entre 880-1110 euros, et la Tab S8 Ultra entre 1040-1220 euros.

Selon les dernières rumeurs, Samsung organisera un événement le 8 février où ils présenteront, entre autres, et selon la fuite, il est probable que les appareils Galaxy S8 seront également présentés en même temps.