Permettant de suivre ses mouvements, son sommeil ou encore son rythme cardiaque, le traqueur d’activité prend bien souvent l’apparence d’un bracelet connecté qui va vous accompagner toute la journée. Si vous êtes attiré par ce genre d’objet, on vous apporte quelques éléments pour bien le choisir.

Un capteur d’activité (aussi appelé tracker/traqueur d’activité) est un appareil que l’on va porter généralement autour du poignet, pouvant dans certains cas remplacer aussi une montre classique. Fonctionnant avec un smartphone ou une tablette et une application qui récolte les données, il sera utile pour suivre et analyser vos performances quotidiennes (quantified self), qu’il s’agisse de sport, de marche, de kilomètres parcourus ou encore de sommeil.

Il existe pléthore d’appareils de ce type avec des prix qui peuvent aller de 20 euros à plus de 200 euros. Souvent plus résistant qu’une montre connectée, ils ont aussi une meilleure autonomie et peuvent parfois donner l’heure grâce à la présence d’un cadran.

Avec ou sans écran

Le premier objectif du traqueur est de suivre votre activité au quotidien et d’envoyer toutes les données récoltées vers votre smartphone. Si le traqueur prend souvent la forme d’un bracelet qui vient entourer votre poignet, il peut aussi être glissé à la ceinture, mis dans la poche ou encore placé dans son équipement sportif. La présence d’un écran OLED ne devient dès lors plus d’une importance capitale.

Pourtant, lorsque l’on va porter le capteur au poignet, on pourrait être tenté de le substituer à la bonne vieille montre. C’est dans cette optique que de nombreuses marques ont développé des traqueurs de suivi d’activité affichant un petit écran afin d’accéder à l’heure, mais aussi aux informations récoltées par le traqueur.

En règle général, ce sont de petits écrans OLED qui ont comme inconvénient de consommer un peu plus d’énergie. Sur les traqueurs qui ne possèdent pas d’écran, il y a parfois des LED qui permettent d’avoir des informations comme le niveau de charge ou encore le pourcentage de réalisation de nos objectifs quotidien. Quelques rares modèles ont un écran tactile.

Notre conseil : Si vous souhaitez conserver le traqueur à votre poignet, la présence d’un écran pourra transformer votre bracelet électronique en montre, avec parfois, la possibilité de recevoir des notifications d’appel. Si le traqueur est destiné à rester dans votre poche ou accroché à la ceinture, alors la présence de l’écran est loin d’être indispensable.

Notre choix : Avec écran, nous vous recommandons chaudement le Fitbit Charge 2 qui est capable d’afficher l’heure (ou une autre information) juste en remontant le poignet. Sans écran, il existe dans la même marque le Fitbit Flex 2 mais le Misfit Shine (1 ou 2) aura notre préférence, d’autant qu’il peut se mettre au poignet comme à la ceinture. Des LED permettent à ce dernier de savoir où l’on en est au niveau des objectifs.

L’autonomie

Bien entendu, il s’agit ici d’un facteur déterminant si vous n’avez pas envie de devoir recharger votre bracelet connecté tous les jours. D’ailleurs, à l’inverse des montres connectées, les bracelets traqueurs n’exigent pas de charge quotidienne.

Comme on le disait plus haut, un modèle doté d’un écran sera certainement énergivore et vous proposera, dès lors, de devoir recharger votre appareil plus souvent. De plus, si vous souhaitez conserver votre bracelet pour mesurer la qualité du sommeil (puisque certains le permettent), il ne sera pas question de le mettre à recharger la nuit.

Sachez que pour les traqueurs haut de gamme (qui valent entre 75 et 200 euros), il faut compter en moyenne de 4 à 5 jours d’utilisation avant d’être obligé d’en passer par la case recharge. Une recharge complète dure en moyenne 1 heure à 1 heure 30 selon les modèles. Certaines applications vous envoient des notifications quand la batterie entre dans ses derniers pourcentages.

Certains traqueurs, comme le Misfit Shine, embarquent une pile qu’il est conseillé de changer tous les 6 mois. Ces traqueurs permettront de ne pas avoir à se soucier de la recharge et de les emporter même en vacances sans avoir à s’encombrer de câbles.

Notre conseil : Si vous n’aimez pas mettre à recharger 15 appareils différents dans la journée, soyez attentif à ce critère au moment de l’achat. Optez pour un modèle qui promet au minimum 5 jours d’autonomie avant chaque recharge pour ne pas avoir à le mettre en charge plus de deux fois dans la semaine. Sinon, optez pour un modèle qui fonctionne à piles, vous n’aurez juste qu’à la changer une fois dans l’année.

Notre choix : Avec une moyenne de 7 jours annoncés (et dans les faits, c’est vrai) entre chaque recharge, les modèles UP de chez Jawbone font bonne figure de ce côté-là. Si vraiment vous ne voulez pas avoir à penser à cet aspect, le Shine de chez Misfit est là encore un modèle tout indiqué.

Les capteurs

Accéléromètre, capteur cardiaque, podomètre, baromètre… les traqueurs sont avant tout des concentrés de technologie qui embarquent de nombreux capteurs. L’accéléromètre calcule tous les mouvements du corps et c’est lui qui permettra de compter les pas dans la journée. C’est aussi ce capteur, couplé à vos paramètres personnels comme la taille, qui sera capable de vous dire combien de kilomètres vous avez faits dans la journée. Les traqueurs équipés d’un GPS seront bien plus précis dans ce domaine.

Vos paramètres personnels, mis en relation avec le nombre de pas et l’activité physique faite dans la journée, permettront d’estimer la dépense calorique réalisée dans la journée. Certains traqueurs affichent sur leurs écrans la dépense calorique réalisée en temps réel.

Le baromètre permet de calculer la pression dans l’air et pourra estimer le nombre de marches que vous avez monté dans la journée. Si les anciens traqueurs n’en possèdent pas, les dernières générations en intègrent bien souvent un.

L’accéléromètre est aussi important pour surveiller votre sommeil (notamment le cycle de sommeil). Se basant sur vos mouvements, ou l’absence de mouvement, pour estimer vos heures de sommeil, il permet aussi de régler l’alarme à un moment où votre sommeil est le plus léger. La plupart propose une alarme silencieuse par vibration pour un réveil en douceur.

Enfin, et c’est un capteur qui est aussi de plus en plus présent, le capteur cardiaque (ou Cardiofréquencemètre) permet de suivre le rythme de votre cœur. Il permet, entre autres, d’affiner le nombre de calories brûlées en fonction de vos mouvements et de la rapidité à laquelle votre cœur bat. C’est parfois la combinaison de tous ces capteurs qui permet d’obtenir les mesures les plus significatives.

Notre conseil : Selon vos besoins, il ne sera pas nécessaire d’investir dans un appareil équipé de tous ces capteurs qui alourdissent le prix du bracelet connecté. Identifiez vos besoins (comme suivre uniquement vos pas) et optez pour le traqueur qui y répondra. Si vous voulez un suivi plus global et plus précis, optez pour un appareil plus cher, mais plus complet.

Notre choix : Il a un prix relativement élevé, mais le Band 2 Pro de chez Huawei est un bracelet qui intègre de nombreux capteurs, dont tous ceux cités ci-dessus. Il embarque même un GPS ! Il permettra un suivi quotidien de son activité et de sa santé avec la possibilité ensuite de jouer sur de nombreux paramètres.

L’étanchéité

C’est une question qui pourrait paraitre secondaire, mais elle a toute son importance avec un traqueur d’activité. En effet, parmi les sports que vous pratiquez figure peut-être la natation. De même, vous n’avez pas forcément envie de retirer votre capteur pour aller vous doucher ou prendre votre bain. Enfin, il n’est pas rare que l’on pratique une activité sportive sous la pluie et votre capteur aura donc besoin de tenir la distance.

Pour mesurer la résistance d’un traqueur d’activité à l’eau, il existe un indice IP qui, plus il est élevé, plus le bracelet est résistant à l’eau. Certains bracelets ne seront ainsi résistants qu’à l’eau de pluie (iPX3) alors que d’autres pourront être immergés au-delà d’un mètre pendant 30 minutes (IPX8).

Bien entendu, ce critère n’a d’importance que si vous souhaitez emmener votre traqueur avec vous sous l’eau ou dans des conditions météorologiques extrêmes. En règle général, un traqueur d’activité résistera à la pluie, mais il vous sera toujours décommandé de l’emporter avec vous sous la douche, et encore plus de le prendre à la piscine.

Notre conseil : Un grand nombre de traqueurs sont dits non résistants à la douche alors que dans les faits ils y arrivent. Toutefois, le faire c’est prendre un risque, celui de détériorer rapidement votre appareil. Donc, même si vous lisez sur certains forums qu’immerger votre traqueur est possible, sachez que vous le ferez en connaissance de cause puisque les constructeurs le déconseillent fortement.

Notre choix : Officiellement étanche et capable de vous accompagner jusqu’à 100 mètres de profondeur, la montre sport Orbit de Runtastic semble tout indiqué si la natation fait partie des activités que vous pratiquez régulièrement. Le Shine 2 de Misfit est lui aussi capable de descendre jusqu’à 50 mètres de profondeur.

L’application disponible sur le smartphone

Par défaut, étant donné qu’un traqueur d’activité est équipé d’une puce Bluetooth qui transmet les données après synchronisation, tous les smartphones peuvent être compatibles avec chaque bracelet bluetooth. Toutefois, pour collecter les données et les afficher, le smartphone a besoin d’une application qui devra être récupérée gratuitement sur le Store.

De ce point de vue, il y a une disparité selon les marques ou selon l’OS que l’on va utiliser. Ainsi, quasiment tous les bracelets traqueurs sont disponibles avec un iPhone, car sur iOS, tous les fabricants de traqueurs (ou presque) proposent leurs applications. De même, le Play Store de Google est plutôt bien fourni de ce côté-là. Légèrement en retrait, même si cela a bien évolué, nous retrouvons le système Windows. Microsoft a d’ailleurs pensé aux utilisateurs d’un système Windows en proposant son propre traqueur, le Microsoft Band.

Par exemple, Withings n’a pas encore d’application officielle sur le Windows Market, ce qui rend le traqueur Pulse obsolète avec un smartphone Windows.

Au sein des applications, vos résultats sont souvent représentés sous la forme de graphiques que vous pouvez parcourir pour vous rendre compte de vos performances. Pour vous motiver à remplir les objectifs que vous vous êtes fixés, de nombreuses applications proposent des récompenses que vous pourrez, là aussi, retrouver au sein de l’application.

Notre conseil : Il ne faut pas hésiter à se rendre sur le site du fabricant avant de commander afin de bien vérifier que votre smartphone est pleinement compatible avec votre futur traqueur, via la présence d’une application officielle sur son Store. Toutefois, iOS, Android et Windows Phone accueillent presque tous les grands noms de ce secteur d’activité aujourd’hui.

Notre choix : Pour avoir testé quelques applications, la plus conviviale et la plus complète reste celle qui accompagne les traqueurs d’activité de chez Jawbone. Elle est l’une des rares qui ne se contente pas seulement d’afficher vos statistiques, mais elle vous donne aussi de nombreux conseils malins pour améliorer votre quotidien.

Autres éléments

Nous n’en avons pas parlé, mais porter un accessoire connecté toute la journée n’est pas anodin, car il est visible. Soyez attentif à l’esthétique du produit et si le traqueur remplace votre montre, n’hésitez pas à opter pour un produit que vous n’aurez pas honte d’exhiber. De nombreux traqueurs existent d’ailleurs dans plusieurs coloris et plusieurs tailles, n’hésitez donc pas à l’assortir à vos vêtements ou à le prendre dans votre couleur préférée.

Prêtez aussi une attention aux accessoires qui sont fournis avec le traqueur. Le Shine de Misfit, qui a la forme d’un galet, est livré avec de multiples accessoires par exemple. Cela permet de le porter à la ceinture ou alors de le mettre à son poignet grâce au bracelet qui est livré. Regardez bien si les accessoires supplémentaires sont inclus dans le coffret ou s’il faut les acheter à part (ce qui est tout de même très rare).

Enfin, si vous présentez des allergies, n’hésitez pas non plus à regarder la composition des produits utilisés sur la fiche du traqueur. Souvent en contact direct avec la peau, le traqueur peut parfois faire surgir des allergies qui peuvent s’avérer très gênantes. Ne négligez donc pas ce paramètre si vous avez des allergies connues.

Notre sélection des meilleurs bracelets connectés

Le plus complet : Sans conteste, et vous avez souvent vu son nom passé, le Shine 2 de Misfit a de nombreux avantages, en plus d’être un bel objet. Étanche, vibrant, proposant un système de LED permettant de suivre la progression dans ses objectifs et ayant une autonomie annoncée de 6 mois grâce à sa pile, il apparaît comme un produit complet disponible pour une centaine d’euros.

Le plus glamour : Si vous aimez les produits du leader Fitbit, alors n’hésitez pas à jeter un coup d’œil au Fitbit Alta. Ce traqueur discret propose de nombreux capteurs qui permettent de suivre plusieurs éléments comme le sommeil, la marche, le rythme cardiaque ou encore les étages montés, mais vous pouvez le personnaliser grâce aux nombreux bracelets disponibles en option. Entre l’accessoire de mode et le traqueur, l’Alta bénéficie du savoir-faire de chez Fitbit.

Le plus soucieux de votre santé : Bien entendu, le Jawbone UP 3 n’intègre finalement que des capteurs que l’on retrouve aussi ailleurs, mais la combinaison des éléments relevés avec le traqueur de chez Jawbone couplée avec l’application UP disponible sur iOS, Play Store et Windows Market fait que l’on a certainement là le bracelet connecté le plus intelligent. On lui reprochera juste de ne pas détecter les phases de sommeil automatiquement.